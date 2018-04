Se agudiza la crisis en Podemos: Errejón no se fía y pide tener firma para las listas

Este domingo, Pablo Iglesias cedía a las reivindicaciones de Íñigo Errejón acordando celebrar las primarias para la Comunidad de Madrid en "un tiempo" y no en dos como pidió la dirección madrileña de la formación encabezada por Ramón Espinar. Pero ahora, el errejonismo quiere más libertad.

En Podemos no confían los unos en los otros y el que fuera número dos de la formación busca más "garantías" para poder desarrollar su campaña con autonomía y que las preferencias y vaivenes del pablismo no pueda enturbiar su carrera a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Es por ello que, en estos momentos, en los que las negociaciones están en su punto álgido, Errejón ha pedido tener capacidad de veto ante la junta electoral a la hora de registrar nombres o el orden de las listas.

Solicita que la "representación legal de Podemos ante cualquier procedimiento electoral (firma de coaliciones o presentación de candidaturas) pase a ser mancomunada". Es decir, que para que se tomen decisiones, se tenga que contar con la firma de una persona de la dirección madrileña del partido (el Consejo Ciudadano Autonómico) y otra de una persona de confianza del candidato (un errejonista).

"Eso no se puede ceder"

Desde el sector pablista creen que el ex número dos de Podemos no solo quiere más autonomía, que lo que busca es "independizarse" de la cúpula morada. Por ello, no están dispuestos a ceder también en este punto.

Pablo Echenique aseguraba este lunes que Errejón no va a contar con "capacidad jurídica" ante la Junta Electoral, como está pidiendo. "La capacidad jurídica de actuar ante las juntas electorales la tienen los partidos políticos y eso no se puede ceder. Los que ejercen esa capacidad jurídica son los órganos que han sido elegidos por los inscritos".

"Que se retenga eso es retener la soberanía de inscritos e inscritas", ha explicado y ha pedido que se conforme una "lista unitaria" entre Errejón y Espinar. "Eso enviaría un buen mensaje hacia fuera. Los inscritos pidieron en Vistalegre II unidad y humildad, esos dos principios rectores tienen que ser fundamentales", ha sentenciado.

Según la cúpula morada explican que si Errejón tuviera esa firma mancomunada ante la Junta Electoral sería un "mal precedente" al que se querrían sumar otros territorios.

Las cartas están sobre la mesa y el tiempo corre. Para solventar estas diferencias en Podemos solo tienen cuatro días, hasta el viernes 20, fecha en la que termina el plazo para la inscripción de candidaturas provisionales a la Comunidad de Madrid.