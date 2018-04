Toni Cantó no piensa dimitir como presidente de la subcomisión de calidad democrática del Congreso de los Diputados, tal y como le pide el PP. El diputado de Ciudadanos acusa a los populares de haber puesto "el ventilador" y de "frivolizar" por comparar su caso con el del master de Cristina Cifuentes.

El portavoz del partido en el Gobierno, Rafael Hernando, llegaba incluso a decir este martes que su caso es "más grave" que el de la presidenta madrileña, por haber presumido en su currículum de un "título habilitante para ejercer una profesión" como el de pedagogo, una palabra que figuró en la web del Congreso cuando Cantó era parlamentario de UPyD.

El diputado por Valencia negaba haber mentido sobre su cualificación: "Yo siempre he reconocido que no tenía tal título. Yo me he dedicado durante muchos años a dar honradamente clases de teatro a centenares de alumnos, y bien orgulloso que estoy de ello".

Actor y productor, ahora sólo político

Además de pedagogo, Cantó se presentaba como actor y productor teatral en su primer currículum como diputado, puesto que adquirió por primera vez tras las elecciones generales de 2011, dentro de las filas del partido que entonces lideraba Rosa Díez, que él mismo abandonaría en 2015 para incorporarse a Ciudadanos. Unas precisiones curriculares que después desaparecerían, limitándose su ficha como parlamentario a reseñar su actividad política anterior.

En todo momento Ciudadanos ha cerrado filas con Cantó, quien está previsto que sea el candidato a la presidencia de la Comunidad Valenciana, su tierra de origen, en las autonómicas de 2019.

El secretario general de la formación, José Manuel Villegas, acusaba a los populares de intentar "desviar la atención con mentiras" aunque a su juicio de manera infructuosa, porque "los ciudadanos no se dejan engañar, ya conocen cómo actúa el PP y cómo actúa Rajoy y están esperando que por una vez asuma su responsabilidad y aparte a la señora Cifuentes".