Cifuentes renuncia al máster de la URJC en una carta al rector y pide "disculpas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha enviado una carta al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, a la que ha tenido acceso Es la mañana de Federico de esRadio, en la que comunica su "decisión de RENUNCIAR a la utilización del Título" expedido por el citado organismo educativo.

La presidenta regional solicita "que dicha renuncia sea considerada con carácter inmediato, a los efectos oportunos", y reitera que siempre ha actuado "conforme a la legalidad y dentro del margen académico establecido en mi caso por la Universidad Rey Juan Carlos".

Además, añade que "si me equivoqué, y en aquel momento debí rechazar las facilidades que me ofreció la Universidad, pido disculpas a cualquiera que haya podido sentirse agraviado".

"No he cometido ninguna ilegalidad"

Cifuentes dice que posee el "correspondiente Título Oficial, así como todos los certificados acreditativos del pago de tasas y de las calificaciones obtenidas en cada una de las distintas materias" del Máster de Derecho Público Autonómico de la URJC. Estos documentos, según la líder regional, "acreditan": uno, que "yo no he cometido ninguna ilegalidad", y dos, "que he cumplido los requisitos que la Universidad me puso para conseguir dicho título".

Cifuentes dice que, "según se desprende de la información reservada" abierta por el centro, la obtención del máster se ha visto afectada "por diversas irregularidades administrativas, totalmente ajenas a mí", agregando que el "Acta del Trabajo Fin de Máster (…) nos fue remitida directamente por la Secretaría del Rector el pasado 21 de marzo, a las 17:36 horas". La presidenta de Madrid cuenta que esa circunstancia "no puede por menos que sorprender", puesto que "dicha acta no había sido solicitada por nosotros".

"Diligencias en la querella criminal"

Cifuentes dice que es "la primera interesada en esclarecer cualquier anomalía" y que, con esa finalidad, ha solicitado "la práctica de diversas diligencias en la querella criminal ya interpuesta en el Juzgado". Señala que se incorporó al máster "movida únicamente por el deseo de profundizar en el conocimiento de una materia de gran interés personal, como es el Derecho Autonómico", y que lo hizo porque, en un principio, se encontraba "en condiciones de cursarlo con plena dedicación".

La presidenta de la Comunidad de Madrid afirma que cumplió los requisitos que le fijaron y que estos no fueron "ni mejores ni peores" que los que se han ofrecido "a otras personas en mis circunstancias". "La posesión de este Máster no me ha reportado beneficio ni ventaja profesional de ningún tipo", añade.

Ciudadanos no se mueve

Pese a la carta de Cifuentes desde Ciudadanos no se muestran dispuestos a cambiar de posición: su portavoz en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado que la renuncia al máster es "una huída hacia adelante" que "confirma que ha habido trato de favor", lo que le lleva a reiterar su petición de dimisión.

"Si usted ha hecho todo bien y no ha cometido ninguna irregularidad, ¿Por qué renuncia?", ha planteado Aguado en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press. En su opinión, "están intentando tapar entre todos una presunta trama delictiva que se había fraguado en la universidad para beneficiar a un cargo público".

En la misma línea se ha manifestado Inés Arrimadas en el programa Espejo Público, donde ha declarado que "no es lo mismo mentir sobre tu nivel de inglés que beneficiarte de una trama que afecta a una universidad pública".

La número uno del partido naranja en Cataluña ha asegurado que tras la carta de Cifuentes la posición de su formación sigue siendo la misma: pedir la dimisión de Cifuentes y que el PP nombre a otro popular en su lugar.