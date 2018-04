A tres días para que finalice el plazo de presentar candidaturas para las primarias de Podemos en la Comunidad de Madrid, pablistas y errejonistas no se aclaran siquiera en si las negociaciones están todavía abiertas o cerradas. Mientras tanto, con este clima de tensión, el que fuera número dos del partido morado sigue sin confirmar oficialmente que presentará su candidatura, algo que genera un destacado nerviosismo en la dirección del partido.

"Se han cumplido todas sus exigencias"

Fuentes de la cúpula de Podemos explicaban este martes que las negociaciones se habían dado por zanjadas dado que "ya se ha concedido a Errejón todo lo que se podía conceder". "Se han cumplido todas sus exigencias", explican. El pasado domingo, Pablo Iglesias aceptó el modelo de primarias en un tiempo que pedía el errejonismo y redactó un reglamento "amable", dicen desde la formación, con el que se supone será su candidato.

Pero este extremo todavía no ha sido confirmado por el propio Errejón. En sus declaraciones públicas, el diputado evita dar un sí por respuesta cuando se le pregunta por si se presentará a este proceso de primarias. Cuestionado por si existe alguna posibilidad de que no concurra, ha asegurado que "hace tiempo recibí un encargo y ese encargo no era ser candidato, era ganar la Comunidad de Madrid".

"Estamos muy cerca de estar a la altura y hacer las cosas bien. Y como estamos muy cerca y lo que nos jugamos es muy serio, yo quiero ser extraordinariamente responsable. Y esto significa que las posibilidades de llegar a un acuerdo, los flecos que nos faltan por acabar de coser, no tienen que ser comentados permanentemente en los medios de comunicación", ha asegurado reconociendo que, a su juicio, aún hay temas que tratar en las negociaciones, algo que la dirección morada no comparte.

Tres días

Estas diferencias entre la cúpula morada e Iñigo Errejón se tienen que subsanar antes del próximo viernes 20 de abril. Momento en el que se cierra el plazo para presentar las candidaturas a las primarias del partido en la Comunidad de Madrid.

Tras estas presentaciones, la campaña se desarrollará del 28 de este mes al 14 de mayo. El proceso culminará con las votaciones del 9 de mayo al 14.