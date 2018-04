Llaman "hijo de puta" a Jordi Cañas en TV3

El pasado sábado, Jordi Cañas participó en el programa de TV3 Preguntes freqüents, al que fue invitado para debatir con Ramón Cotarelo. El espacio transcurría con normalidad hasta que Cañas interrumpió el debate para dirigirse a la presentadora y señalarle que le acababan de insultar desde el público: "¿Te puedo decir lo que me acaban de decir?"

La persona que había insultado al ex dirigente de Cs repitió el insulto, que no se escuchó en antena y que según trascendió más tarde, había sido "fill de puta". La moderadora, Laura Rosel, pidió respeto para Cañas. "Yo vengo de invitado e intento ser respetuoso", dijo el ex diputado de Cs. Cuando Rosel le pidió disculpas, Cañas señaló que no eran necesarias y que está acostumbrado, pero sí destacó que era bueno que hechos como éste se supieran.

Jordi Cañas recibe un insulto de una persona (lazo amarillo en pecho) que asiste como público a #FAQSTV3 #FAQSaravacaTV3. Quizás este es el motivo por el cual muchos cargos no independentistas declinan la invitación para acudir a este programa.@jordi_canyas chapó!! 🎩 pic.twitter.com/Zk0MGYV139 — Raúl Gallart Pérez (@Gallato7) April 14, 2018

El tenso momento, en efecto, tuvo una gran repercusión en las redes sociales y entre el separatismo fueron muchos los que salieron en defensa de la mujer del público, criticaron las disculpas de TV3 y redoblaron los insultos contra Cañas.