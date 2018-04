Los golpistas agradecen la ayuda de Montoro y no descartan citarle como testigo

Las palabras de Montoro en la entrevista publicada este lunes por El Mundo en las que negaba tajantemente que los separatistas utlizasen dinero público en el golpe del 1-O pueden convertirse en la clave para que Alemania tampoco entregue a Carles Puigdemont por el delito de malversación de caudales públicos. Así han sido saludadas por los golpistas, que se aferran a lo dicho por Montoro para exigir a Alemania que no entregue al prófugo reclamado por la justicia española.

Uno de los primeros en hacerlo ha sido Joan Tardà. El histriónico dirigente de ERC ha abandonado sus habituales insultos al Gobierno y al PP, para asegurar que se lo ha escuchado "repetidas veces" a Montoro y ha añadido que es algo que también ha dicho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"El presidente Rajoy, en una sesión de control, afirmó que no se había utilizado ningún euro de los Presupuestos para llevar a cabo el referéndum", ha insistido, y ha agregado que la palabra de Montoro, aunque esté en su opinión "algo devaluada", "permitirá ante la Justicia alemana demostrar que no ha habido malversación".

Tardà ha recordado que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, preguntó al Gobierno para "ratificar su sospecha" si se había empleado dinero público en la organización del 1-O, lo cual negó el Ejecutivo. "O miente el señor Montoro o miente el señor Rivera", ha concluido.

Tardà considera que existe "una operación judicial" que busca "escarmentar al pueblo de Cataluña o a una parte importante del pueblo de Cataluña, que pidió avanzar hacia un proceso de autodeterminación".

"La pasión es la pérdida de los derechos civiles", ha expresado el diputado catalán en las puertas del Tribunal Supremo, al que ha acudido a los exconsejeros Joaquim Forn (Interior), Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad) y Raül Romeva (Exteriores).

"Estamos viviendo un calvario. Esto hay que reconocerlo y hay que decirlo con estas palabras", ha lamentado Tardà, quien sostiene que se ha "criminalizado" una voluntad democrática y que la Justicia está basando su actuación en "la venganza" y "en una crueldad enorme que no tiene parangón". Así, ha criticado el escenario actual: con los líderes independentistas encarcelados en Madrid sin haber cometido, según él, "nada de aquello que se les imputa".

Rull utiliza a Montoro

En el interior de la sala, el ex consejero de Territorio Josep Rull también ha tirado de las declaraciones de Cristóbal Montoro para defenderse. Rull comparecía junto a Joaquim Forn y Raül Romeva para conocer su procesamiento por delitos de rebelión y malversación. Según fuentes judiciales, Rull ha sido mucho más crítico con Llarena que en otras ocasiones y ha tratado de desacreditarlo cuestionando su imparcialidad.

El ex consejero ha afirmado ante el juez que no se desvió dinero público al proceso independentista, para lo que ha mencionado al ministro de Hacienda, tras la entrevista en la que aseguraba que no se gastó dinero público en el 1-O. Según informa Efe, las defensas no descartan citarlo como testigo en el juicio oral.

Sobre Llarena, Rull ha dicho que "antes" era considerado un "juez de prestigio", pero "ahora ya no", y ha denunciado que "no toma decisiones solo, sino acompañado por otros".