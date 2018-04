Marhuenda, cabreado como una mona, "urge" a Rajoy a ir a Europa y a cerrar TV3

El Mundo abre con una entrevista a Joaquim Gay de Montellá, presidente de la patronal catalana. "Cataluña puede estar diez años sin crecimiento si seguimos así". Como si están cien. Por cierto que "Junqueras se aferra a Montoro: no se gastó un euro público para el 1-O". Se refiere a la entrevista de ayer en este mismo periódico en el que el Gobierno continuó traicionando a España y boicoteando a los jueces, a la policía y a la Corona. Empezó Rajoy respaldando a la ministra esa que se permitió insultarnos y continuó ayer Montoro llamando mentiroso a Llarena y a los investigadores sobre la malversación de fondos públicos. Responderemos en las urnas. La foto es para Chaves, que no sabía nada. "No hizo nada, no sabe nada, no recuerda nada". El caso de los ERE "es el resultado de la omertá propia de un régimen clientelar con reminiscencias mafiosas". Y el juicio a los proetarras de Alsasua. "Los detenidos de Alsasua alegan que bebieron pero que no pegaron a los guardias". 'Se habrán confundido. Me pudieron ver bailando, pero no agredí nadie'". No sé por qué me viene a la cabeza lo que le dijo una indepe en TV3 a Jordi Cañas.

El País tiene uno de esos días esquizofrénicos en los que hace de poli bueno, poli malo. Por un lado se pone del lado de la justicia española y les estampa a los juececillos alemanes "los 404 actos violentos del procés". "Informes de la Guardia Civil, policía y asociaciones privadas documentan ante el juez numerosos casos de intimidación, amenazas y acoso". Pero luego le sale la vena maligna y alienta a la ministra alemana amiga de Rajoy. "Las lagunas de la malversación". Cita tres: "Las reservas de los jueces alemanes". ¿Y qué leche saben los jueces alemanes de lo que ha pasado aquí durante cinco años? "La negativa de Junqueras". Hombre no, te va a decir que sí, que ha robado la pasta destinada a hospitales para pagar la independencia, no te joroba. Y la clave: "Unas afirmaciones de Montoro añaden dudas sobre el uso de fondos públicos en el referéndum". La colaboración del Gobierno con el golpe en Cataluña, la traición de Rajoy. Elecciones ya, España no se merece un gobierno que les traicione.

ABC dice que "el PSOE se desmarca del ciudadano Chaves y él se lava las manos". A buenas horas. Dice el editorial que "todo el caso ERE despide un desagradable olor a cinismo, memoria selectiva y derivación de responsabilidades hacia los subordinados". Sobre los matones amiguetes de Podemos dice que "los agresores de Alsasua no admiten ni un solo golpe en su ataque en los agentes". Dice Jesús Lillo que desde las propias instituciones forales, en especial Podemos, "los han vitoreado y convertido en gudaris, los han identificado como unos de los suyos, han legitimado su violencia dogmática y, de espaldas a la víctimas, apaleadas y tendidas en el suelo de un bar, los han convertido en símbolo de esa campaña de miedo y exclusión que con otros medios desplegó el terrorismo". Edurne Uriarte echa en falta a las del 8-M. "Ni siquiera una palabra de las organizaciones feministas en defensa de las mujeres de los guardias civiles". ¿Y de dónde te has sacado, Edurne, que las feministas consideren mujeres a las que no son de izquierdas? En su ideario sectario, las novias de guardias civiles se merecen todo lo que les pase.

"Rajoy defenderá ante la UE la legalidad frente al soberanismo", anuncia La Razón en un intento de enmendar el desastre de su presidente, que ya no el de todos los españoles. Eso sí, sin prisa. "Rajoy se presentará después del verano ante el Parlamento Europeo para defender la integridad territorial" y tal, y tal. ¿Después del verano? ¿Pero más o menos cuándo, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre…? Porque todo eso es después del verano. Tiene narices. Marhuenda, una de dos, o está aterrado por las consecuencias que la traición de Rajoy pueda tener en la opinión pública, o tiene un cabreo supino. O las dos cosas a la vez. "Es una cita con la verdad", comienza el editorial. "La presidencia de Rajoy en la Eurocámara busca redoblar el mensaje de respeto a la legalidad, que es el mismo que defiende el resto de los socios de la Unión". Ja, si tienes que remarcar esto es que ni tú mismo te lo crees, Marhu, los socios de la Unión, en particular Alemania, han dejado muy claro por dónde se pasan la legalidad si es española. "Alemania no es tierra propicia para desafíos a la ley y la Constitución, a diferencia de Bélgica", dice antes de calentarse probablemente por tener que escribir esto cuando lo que le pide el cuerpo es liarse a bofetadas. "Pese a todo, y ante cierto desconcierto y reticencias en la acción exterior española para contrarrestar el discurso del procés, en las últimas semanas, el gobierno ha decidido salir al paso (…) Urge que el Gobierno haga pedagogía y subraye que en nuestro país existen políticos presos por pretender destruir la convivencia, la prosperidad y la paz entre españoles. El desafío no sólo ha de ser combatido con leyes, también se debe dar la batalla a las mentiras torticeras". Y ya que nos ponemos, "el NODO que no cesa en TV3 es un escándalo impropio de una democracia que se jacte de serlo; urge atajar el asunto". Pues si tú estás así con el Gobierno, Marhuenda, imagina cómo está el resto.

La Vanguardia dice que "Puigdemont se plantea otra vez su investidura a distancia". Que hagan lo que quieran, ya da igual. Además va a ir Rajoy a Europa a poner pie en pared. Seguro que Puchi está temblando.