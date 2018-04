"Estamos contentos, satisfechos". Son palabras de la organización de la concentración por las víctimas de la agresión de Alsasua en la plaza Merindades de Pamplona. Según la organización, al acto han acudido unas 4.000 personas, 2.500 según la Delegación de Gobierno. Allí han querido secundar la convocatoria para expresar su apoyo a Óscar, Álvaro, María José y Pilar. Los asistentes han sobrepasado las expectativas, que no eran muy altas debido al escaso tiempo de organización y a que era en día laboral. Los organizadores habían solicitado permiso a las instituciones para unos cien asistentes y la realidad les ha superado.

También sorpresa por el número de representantes políticos. Entre ellos, la líder del PP navarro, Ana Beltrán, la Delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba y representantes del UPN, PSN y Ciudadanos. La formación naranja no tiene representación en el Parlamento navarro pero el diputado en el Congreso Miguel Ángel Gutiérrez junto a la líder del partido en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, quisieron estar.

"Viva la Guardia Civil, viva España y viva Navarra", eran las consignas que gritaban varios de los presentes, muchos de ellos ataviados con la bandera de nuestro país. Entre los asistentes, en primera fila estaba Inmaculada Fuentes, madre de Óscar, el teniente de la Guardia Civil agredido en Alsasua aquel sábado 15 de octubre de 2016. Inmaculada portaba junto a miembros del Colectivo de Víctimas del Terrorismo COVITE o la asociación cultural Doble12, entre otros, una pancarta en la que se podía leer "Estamos con vosotros, María José, Pilar, Óscar y Álvaro".

"Es increíble, no lo esperábamos. En un sitio así en el que aun hay miedo que tanta gente esté aquí apoyándonos", afirmaba muy emocionada la madre del agente. Al lado de Inmaculada, Fernando Savater. Él ha sido el encargado de leer el manifiesto de este acto, al que, por cierto, se ofreció voluntariamente a asistir para mostrar su apoyo a las víctimas. Ha denunciado el intento de convertir a las víctimas en verdugos y la actuación del Gobierno navarro, que "no ha mostrado el menor signo de solidaridad con las víctimas. "Si ETA no hubiera existido, este episodio nunca habría ocurrido", ha dicho Savater.

Tras la intervención del filósofo, ha hablado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez que ha advertido que "estarán siempre vigilantes para denunciar a los que utilizan la violencia para imponer su proyecto nacionalista y totalitario".

EsRadio acompaña a COVITE a Pamplona

Consuelo Ordoñez era la encargada de cerrar esta concentración que le ha quitado el sueño. "No he dormido nada, he estado toda la noche dando vueltas a la cabeza y mirando Twitter", nos revelaba Ordoñez en el trayecto de tren de Madrid a Pamplona.

A las 15:05 la hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, se montaba en el tren con "buenas sensaciones" pero a la expectativa de lo que se iba a encontrar en Pamplona. "Yo sé que no seremos más que ellos, ni mucho menos, pero la calidad humana de los ciudadanos va a estar ahí y es mucho mayor que la media".

En conversación con LD, Ordóñez no ha podido evitar estar pendiente del móvil para seguir el trascurso de la declaración que estaba teniendo lugar en la Audiencia Nacional de María José, una de las cuatro víctimas de la agresión de Alsasua y pareja de Óscar. Al levantar la cabeza de su móvil, nos percatamos de que quedan cinco minutos para llegar a Pamplona y en menos de una hora hay que estar en la concentración. Un acto que finalmente salió mejor de lo que esperaban.