En el Ayuntamiento de Madrid reaccionaron rápido. Pero no tanto como para no saber de antemano qué explicación iba a dar el PSOE sobre la filtración a El País sobre el futuro político de Manuela Carmena.

La noticia de Prisa corrió como la pólvora por los mentideros de la capital y las redes sociales. Según esta información, una reunión entre líderes socialistas y Carmena en el despacho de la alcaldesa se saldó con el ofrecimiento del PSOE para que ésta fuera su candidata a las elecciones municipales de 2019. La regidora contestó -siempre según la información de El País- que le gustaba la idea, pero impuso sus condiciones: que en esa lista se incluyeran nombres como Rita Maestre, José Manuel Calvo (responsable de Urbanismo) o Marta Higueras. Así las negociaciones no salieron adelante.

En el entorno de la portavoz socialista en el Consistorio de la capital, Purificación Causapié, desconocían por completo esta conversación entre el líder del PSM y la alcaldesa a la que sustentan en gobierno de la capital. De hecho, fuentes del entorno más próximo a Causapié negaron a primera hora de este miércoles por la tarde la noticia a este periódico. "No es cierto. No tiene ningún fundamento", aunque minutos más tarde remitieron a la rueda de prensa que su líder iba a ofrecer a los medios.

Así, José Manuel Franco salió al paso asegurando que el contexto en el que se había producido el encuentro con Carmena fue distendido, una charla "coloquial" y que dicho ofrecimiento, que confirmó el secretario general del PSM, fue "informal". Franco aseguró que hizo esta oferta a Carmena, hacia quien siente "admiración", en un desayuno privado en su despacho del Palacio de Cibeles poco después de ser elegido secretario general. Según Franco, Carmena no dijo "ni sí ni no", sino que respondió "con una sonrisa", aunque no pudo podido precisar si seguidamente le dijo que "no es factible".

Minutos después salió a la palestra la mano derecha de Carmena - y estos días alcaldesa en funciones pues la regidora se encuentra volando con Rita Maestre hacia Costa Rica – para negar tajantemente que Carmena vaya a ser candidata del PSOE. Con la respuesta de los socialistas ya sabida, Marta Higueras reiteró que "en ningún caso ha habido un ofrecimiento formal a la alcaldesa". Es más, Higueras remarcó varias veces que "la alcaldesa no se está planteando, en ningún caso encabezar una candidatura diferente a la que nos ha traído a esta alcaldía".

"Entonces, ¿no veremos a Manuela Carmena encabezando una lista del PSOE?", le preguntaron. "Desde luego que no; no la veremos encabezando ninguna lista diferente a la que nos ha traído a esta alcaldía", fue la respuesta de Higueras.

No obstante, desde el Consistorio se puntualiza que "otra cosa es que pudiera liderar una candidatura de izquierdas". Es ésta "una hipótesis de trabajo que nunca cuajó". "Una hipótesis que, a no ser que el PSOE haya rectificado, ya no está vigente", añaden dichas fuentes y que recoge también Efe. Así, preguntada por este extremo, Higueras fue mucho más cuidadosa y echó balones fuera. "Todo eso se tiene que ver en el futuro. No voy a hacer conjeturas", dijo sin descartarlo del todo.

La reacción del PP tampoco se hizo esperar. Para su portavoz, José Luis Martínez Almeida, ésta es la respuesta de por qué los socialistas están soportando al equipo de gobierno sin exigir nada a cambio. "Los socialistas, desesperados y sin proyecto para la ciudad, se querían agarrar como un clavo ardiendo a la figura de Manuela Carmena como su candidata en las próximas elecciones. Quieren fichar a la capitana de un barco, representado por Ahora Madrid, que está completamente hundido en la ciudad de Madrid".