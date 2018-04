El 'chollo' de las comisiones de investigación: pluses de 700 a 1.400 euros para los diputados

"Como no se legisla creamos comisiones de investigación", revela a Libertad Digital un veterano parlamentario del Congreso. No le falta razón. A las dos ya existentes, sobre la presunta financiación ilegal del PP y la crisis financiera en España, se le suman desde este miércoles cuatro más: dos comisiones de investigación sobre los accidentes de Spanair en 2008 y el ferroviario del Alvia de Angrois en 2013; y dos comisiones de estudio sobre modelo policial en el siglo XXI y sobre el pacto en contra de la violencia de género. "Se dicen que faltan letrados para tantas comisiones pero no que sobran comisiones", añade esta fuente.

Los cuatro nuevos órganos que se han registrado en la Cámara Baja ofrecen nuevas posibilidades económicas para sus señorías. Según el régimen económico de los diputados que recoge el reglamento del Congreso, las comisiones incluyen bonificaciones extraordinarias para sus miembros destacados que van desde los 704 euros para los portavoces adjuntos y los secretarios de la Mesa a los 1.050 euros extra de los portavoces de comisión y vicepresidente de la comisión y los 1.445 del presidente.

Un régimen por el que se rigen también las comisiones de investigación cuyos miembros varían en número según "las propias condiciones pactadas entre los grupos parlamentarios" y votadas en la sesión plenaria que da luz verde a la comisión en cuestión. Según aclaran fuentes parlamentarias a Libertad Digital, esto explica que en las dos únicas comisiones en vigor, la de crisis financiera y financiación ilegal del PP, el número sea de 33 y 22 miembros respectivamente. El número de beneficiarios no se cierra hasta su constitución.

No todos los miembros de la comisión de investigación perciben un extra en sus asignaciones constitucionales por el hecho de pertenecer a ella. "Sólo pueden recibir más salario los que vean aumentado su rango por ocupar un puesto de relevancia", desde la presidencia a la portavocía de la comisión pasando por un puesto de la mesa, explican las fuentes. Y nunca podrán cobrar dos veces por el mismo puesto si ya tuvieran otro similar en otra comisión. Esto es: un portavoz no puede cobrar dos veces la compensación si es portavoz en dos comisiones distintas. Si se hiciera así, los portavoces de los grupos minoritarios, que lo son en la mayoría de comisiones, multiplicarían notablemente sus ingresos respecto a los grupos mayoritarios.

En la práctica, este aumento de las comisiones de investigación en el Congreso se traduce en que hay más parlamentarios ocupando puestos de dirección. Como consecuencia, hay más diputados recibiendo una mayor remuneración.

El llamativo caso del PDeCAT

Mención aparte merecen los independentistas del PDeCAT. Según confirman a LD otras fuentes parlamentarias,"está cerrado" que una de las presidencias de las nuevas comisiones será para el partido de Puigdemont. Concretamente, la de la comisión de investigación sobre el accidente ferroviario de Angrois en 2013. Los cuatro grandes partidos, PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, llegaron a un acuerdo para que la presidencia de esta comisión recayera en el Grupo Mixto cuya presidencia rotatoria recae en este momento en el PDeCAT.

El motivo es que las otras tres comisiones se las reparten entre ellos: la presidencia del pacto en contra de la violencia de género será para el PSOE, concretamente para Pilar Cancela; la del modelo policial en el siglo XXI para el PP y la del accidente de Spanair en 2008 será para Unidos Podemos. El 'sí quiero' del PDeCAT es especialmente llamativo después de que ERC se autoexcluyera de presidir la comisión. La formación independentista rechazó la candidatura de Teresa Jordà, de ERC, por "el momento de conflicto político en Cataluña".

El asunto ha generado indignación en otras formaciones del grupo Mixto que recuerdan que "se levantaron de la mesa de la comisión territorial pero para esto sí quieren participar con el Estado español, ¿no?". Exactamente el diputado del PEdCAT, Feliu Guillaumes, cobrará 1.445,62 euros más por ostentar la presidencia del citado órgano.