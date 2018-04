Enfado en la cúpula de Podemos mientras Errejón abandona a Bescansa y su plan "delirante"

"Se ha filtrado accidentalmente el borrador. Ni siquiera había llegado a mi casa para revisarlo". Esa fue la explicación que dio este miércoles Carolina Bescansa después de que se filtrara un documento en el que proponía a Iñigo Errejón una alianza para derrocar a Pablo Iglesias.

Con ese texto, filtrado de forma accidental en el canal de Telegram de Bescansa (una aplicación de mensajería en la que se puede compartir contenido), se descubrió que Errejón había propuesto a la fundadora de Podemos ser su número dos en las listas del partido para la Comunidad de Madrid. Bescansa respondió con un borrador en el que decía que, si aceptaba esta propuesta, de cara a las generales, el errejonismo tenía que apoyarla a ella como número uno de una lista contra Pablo Iglesias. Es decir, una suma del bescansismo y el errejonismo para destronar al pablismo.

Bescansa culpa de todo a su equipo

Tras la polémica generada por este documento, fue Bescansa la primera en pronunciarse para tratar de explicarlo. La exdirigente morada culpó de todo a su equipo. Según la diputada, sus subordinados elaboraron este miércoles por la mañana ese borrador: "Mi equipo decidió mandármelo a mí por Telegram, con tan poca fortuna que lo colgaron en mi canal". "Ese borrador no era conocido por Errejón en ningún caso ni por mí. Se está montando un escándalo donde no hay más que un borrador que no se ha sido validado por ninguna de las partes", aseguró en el patio del Congreso.

Fueron llamativas sus declaraciones dado que ella misma entró en una contradicción. Según Bescansa, "cuando se negocia" una candidatura a la Comunidad de Madrid, "y eso lo sabe cualquiera que haya estado en una negociación de este tipo", solo se puede hablar de eso, de los comicios de la región a la que atañe la negociación. Se ve que en "su equipo" desconocían este extremo ya que en el documento filtrado se hablaba de los puestos para las elecciones generales. "Todo lo que es un borrador es evidente que luego va a ser revisado y luego es corregido. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que redacta mi equipo en todos los términos", intentó excusarse después.

Lo que sí que reconoció Bescansa es que su posición es "crítica con la dirección" por su estrategia de los últimos meses en Cataluña y también por "la forma en la que Podemos se relaciona con las mayorías sociales españolas". "Es algo conocido por todo el mundo pero eso no quiere decir que no respete los procesos internos en Podemos", sentenció.

Errejón abandona a Bescansa

Con Carolina Bescansa en el precipicio, llegó el turno de las explicaciones de Íñigo Errejón. El que fuera número dos de Podemos intentó mantenerse a flote y la negó más de tres veces. "He conocido el documento del que no tenía la menor constancia y que me parece inaceptable de todo punto". "El documento es inaceptable y en esas condiciones no podría" contar con Bescansa. "En esas condiciones es muy difícil trabajar para la unidad". "Es un documento hasta un cierto punto delirante, del todo punto de vista inapropiado, me parece rechazable", fueron algunas de las frases que pronunció el ex número dos de Podemos.

Sobre si pretendía seguir ofreciéndole el puesto número dos de su candidatura, Errejón dejó caer que ya no está por la labor. Bescansa "no rema, no ayuda a construir una candidatura de unidad con todos los compañeros. Es un asunto muy grave, es extraordinariamente grave, si esas fueran las condiciones, en modo alguno".

Mientras tanto, en la dirección...

Los que no se pronunciaron este miércoles fueron los miembros de la dirección de Podemos. Anocheció en Madrid con la cúpula del partido reunida decidiendo sus próximos pasos.

Dicen desde la formación de los círculos que las explicaciones de Bescansa culpando a su equipo no convencieron, que el enfado es mayúsculo y que "necesitan tiempo" para digerir semejante golpe.

Por lo que la respuesta de Iglesias a este intento de acabar con su liderazgo puede tardar días en llegar... pero, avisan, llegará.

Y los anticapitalistas, con su asamblea

Mientras tanto, mientras en el Congreso de los Diputados estallaba Podemos, la corriente anticapitalista de la formación reunía en asamblea a sus integrantes madrileños para concluir que no concurrirán a las próximas primarias de Podemos en la Comunidad de Madrid, debido al momento en el que se han convocado y porque su objetivo supone "un reparto de sillas y cargos".

Es decir, la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta no se presentará a este proceso. Una nueva preocupación para Pablo Iglesias.