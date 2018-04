Pedro Sánchez envió a Franco como emisario para sondear a Carmena como candidata en Madrid

La noticia ha pillado fuera de juego a la dirección federal del PSOE. "No salimos de nuestro asombro", decían en un primer y precipitado momento inicial después de saltar la noticia de que en diciembre hubo un ofrecimiento del PSOE a Manuela Carmena para que fuera en sus listas a las municipales por Madrid. En conversación con Libertad Digital, fuentes de Ferraz mostraban su enfado por la información de El País que consideran "inflada" y señalaban que "no hubo ofrecimiento formal porque todos nuestros candidatos se eligen por un sistema de primarias".

El temor a que pareciera una operación en despachos como fue el nombramiento del propio portavoz, Ángel Gabilondo, quien incluso exigió no presentarse a las primarias para aceptar concurrir como cabeza de lista, ha dado pie a las explicaciones/matices sobre sobre la realidad de lo sucedido. No hubo reunión pero sí conversación; no ofrecimiento pero sí "tanteo" sobre la disponibilidad de la actual alcadesa de Madrid a ir en las listas del PSOE. Lo relevante es la operación no surgió del PSM. Según ha podido confirmar este periódico el propio Pedro Sánchez encargó al líder del PSM, José Manuel Franco, sondear a Carmena para ver su disponibilidad a ir en las listas por el PSOE.

"Fue simplemente un tanteo para saber su disposición". Algo a lo que restan importancia en Ferraz porque fue una operación que ya se intentó en el pasado, en las anteriores municipales y autonómicas en las que Podemos se adelantó al PSOE en la jugada de fichar a Carmena. Algo por lo que se lamentaban entonces en Ferraz porque el votante de izquierdas optó por el tándem Gabilondo-Carmena para Madrid y despreció la candidatura al ayuntamiento de Antonio Miguel Carmona.

Desde entonces el secretario general del PSOE viene barruntando en privado "el enorme malestar" de Carmena con Podemos. El pasado mes de diciembre, fecha en la que se producía la supuesta reunión, Sánchez preguntó a un grupo de periodistas en Ferraz: "¿Estáis seguros de que Carmena repetirá en las listas de Podemos?". Su esperanza entonces era que ése malestar de la alcaldesa se tradujera en un cambio de chaqueta.

Las citadas fuentes atribuyen a una filtración del entorno de Carmena esta noticia habida cuenta de que "ya se ha decantado" por repetir en las listas de la formación morada.

Franco confirma a LD

En declaraciones a los periodistas en la sede del PSOE-M, José Manuel Franco ha confirmado a la prensa que tuvo una "charla informal" con la regidora madrileña, a la que dijo que sería "una buena candidata" para la lista del PSOE en la capital aunque ha negado que se tratara de un "ofrecimiento formal".

El líder socialista madrileño ha tratado de vender a la prensa que se trata de una operación surgida a iniciativa propia tras la que no se esconde la mano del líder del PSOE -quien le apoyó discretamente en sus propias primarias-. Según Franco la iniciativa fue suya por la "admiración personal" que tiene hacia Carmena, "una persona con una valía importante". Algo que le llevó a desayunar con ella en el mes de diciembre y hacerle esta reflexión personal sobre su candidatura "a lo que ella sonrió".