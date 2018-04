Susana Díaz vuelve a poner en un brete a Pedro Sánchez sentándose a negociar los PGE con Rajoy

Lo ha vuelto a hacer. La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha dejado este miércoles en evidencia a su secretario general, Pedro Sánchez, por su férrea negativa a apoyar los Presupuestos de Mariano Rajoy. Tras su reunión con el presidente del Gobierno en Moncloa, Díaz ha confirmado que Gobierno central y autonómico se sentarán a negociar "de forma inminente" un aumento de las inversiones en Andalucía que se plasmará "en el ámbito presupuestario".

Una negociación que se traducirá, según ha avanzado Díaz, en una reunión entre el ministro de Fomento, Íñigo Gómez de la Serna, y el consejero andaluz del ramo, para elevar las 'pobres' inversiones en la comunidad autónoma. "La necesidad en inversiones ferroviarias es de 2000 millones y en los PGE vienen 140. La inversión es 42 euros por debajo de la media, 42 euros menos por andaluz", denunció Díaz.

Preguntada por Libertad Digital si esta negociación cuestiona o podría suponer un cambio de posición del PSOE en su rechazo a las cuentas públicas, la presidenta de la Junta ha asegurado que "eso es competencia del secretario general" pero que ella es "la presidenta de Andalucía y no la militante de un partido y debo de pensar en los intereses de Andalucía". Ha añadido que espera que se produzca un acuerdo y que éste se materializaría en las enmiendas al articulado cuyo trámite comenzaría a partir del día 26 de abril, tras el debate de totalidad en el Congreso.

Fuentes del PSOE andaluz aseguran en privado que no habrá ninguna orden a los diputados andaluces en el Congreso para saltarse la disciplina de voto pero no ocultan que, de asistir un acuerdo entre Rajoy y Díaz, esto pondría en un brete al líder de su partido en su rechazo tajante a las cuentas públicas. Este mismo viernes a las 14:00 horas el PSOE registra su enmienda a la totalidad en el Congreso.

Reunión del CPFF en mayo

"Hoy me voy contenta", ha manifestado Díaz en su alocución inicial tras confirmar que "el presidente se ha comprometido conmigo a que habrá una reunión inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el modelo de financiación autonómica". Reunión que, según las fuentes consultadas, será en el mes de mayo.

En la rueda de prensa en Moncloa, se le formuló a Díaz la pregunta de si la ausencia de Gobierno en Cataluña no supondrá un inconveniente a esta celebración del CPFF, a lo que respondió con una pregunta: "¿Por qué no va a participar Cataluña? Hay quien ejerce sus competencias" gubernamentales, en referencia al Gobierno de la nación y "tiene esa responsabilidad". Preguntada nuevamente por si el artículo 155 faculta a Mariano Rajoy para negociar en ese ámbito en nombre de Cataluña, Díaz echó balones fuera: "yo no he dicho eso. Usted me ha dicho que no hay Gobierno y yo le he dicho que sí".