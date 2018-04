Como adelantó LD, no habrá enmienda a la totalidad del PNV en el debate de presupuestos. El partido optará por alargar los tiempos a la espera de que se levante el 155 en Cataluña. En la reunión de la Ejecutiva del PNV celebrada esta tarde en Bilbao, el partido ha decidido que no presentará la enmienda -el plazo acaba mañana- con el aviso de que no se trata de un "cheque en blanco" para Rajoy.

Con esta medida, buscan "conceder una oportunidad a la apertura de un nuevo tiempo de diálogo político en el Estado español y en Cataluña, así como a la restauración de un Govern legítimo".

"El acuerdo firmado el año pasado, que resultó tan beneficioso para Euskadi, en nada obliga a EAJ-PNV de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 2018", avisa el partido. Tras reiterar su "oposición frontal al artículo 155", ha señalado que, a su entender, "la decisión hoy adoptada es la mejor para propiciar su desactivación a la mayor brevedad posible".

La formación que dirige Andoni Ortuzar ha explicado que el EBB ha tomado esta decisión después de que "diferentes representantes jeltzales hayan mantenido en los últimos días contactos con diversos actores políticos, incluidos dirigentes de las formaciones independentistas catalanas".

El PNV ha criticado que, hasta el momento, "la política ha brillado por su ausencia en la gestión de la crisis catalana, una crisis de Estado que también afecta a Euskadi, a los vascos y a las vascas". En este sentido, ha lamentado que "ese vacío ha sido ocupado por la judicialización de la política, con los nefastos resultados ya conocidos: representantes de la ciudadanía catalana en prisión o en el exilio, ausencia de Govern, instituciones intervenidas...".

Ante esa situación "de excepcionalidad", el EBB ha decidido "asumir un compromiso activo que facilite vías de entendimiento y proporcione el tiempo necesario para revertir esta situación".