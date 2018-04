Silencio en la cúpula de Podemos mientras se rompe el partido: es un "bochorno" y un "espectáculo"

Tras pasar la tormenta, el silencio reina en la cúpula de Podemos. Los dirigentes del partido morado se han replegado y no hay ni un acto en la agenda de la formación este jueves. La polémica que estalló ayer tras conocerse que Íñigo Errejón y Carolina Bescansa habían urdido un plan para derrocar a Pablo Iglesias ha abierto viejas heridas y ha generado nuevas desconfianzas.

Por ello, ahora, Iglesias quiere pensar bien en lo que va a hacer antes de salir a ofrecer ningún tipo de declaraciones. Y mientras el pablismo calla, el errejonismo intenta salvar los muebles. Él sabe que desde la dirección sospechan que participó directamente en el ‘plan Bescansa’, pero intenta salir a flote y desviar el foco. Este jueves por la mañana confirmaba en Twitter que será candidato a las primarias de la Comunidad de Madrid. En un escrito en la red social, invitaba a la anticapitalista Lorena Ruiz-Huerta y al pablista Ramón Espinar a integrarse en su candidatura.

Si hace unos días era necesario, hoy ya es urgente. Podemos sacar al PP de la puerta del Sol y construir un gobierno para todos los madrileños y madrileñas. Por eso he propuesto un acuerdo para una lista de unidad a @RamonEspinar y @LorenaRuiz_H. Nos tendrán en común ✌🏼✊🏼 — Íñigo Errejón (@ierrejon) 19 de abril de 2018

Ruiz-Huerta dice que no y Espinar se lo piensa

La primera ya le ha dado un "no" por respuesta. Y no solo eso. Ruiz-Huerta también ha entrado a valorar ese intento de destronar a Pablo Iglesias. "Lamento que estemos dando un espectáculo así porque Podemos era la esperanza para millones de personas para cambiar unas políticas que hay en este país absolutamente injustas que mantienen una desigualdad enorme. Dedicarse a pelearse por el poder es una verdadera pena", aseguraba en la Asamblea de Madrid.

"Me parece un bochorno, estas cosas para lo único que sirven es para hundir cada vez más las posibilidades de obtener un buen resultado electoral Podemos tanto en 2019 como 2020", continuaba la actual portavoz regional de Podemos que sentenciaba que no iba a aceptar entrar en la lista de Errejón "porque no comparto en absoluto las formas y, desde luego, ese no es mi proyecto". "Podemos va tomando una senda que me parece peligrosa. Me parece que va por el camino de convertirse un partido tradicional y yo lo lamento pero no quiero formar parte de eso".

No solo tenía críticas para Errejón y Bescansa, también para el proceso de primarias establecido por Espinar. "Tal y como nosotros vaticinábamos, abrir unas primarias en este momento, conociendo los precedentes que tenemos en este partido, iba a provocar esto. Que todos los medios de comunicación estén atentos a las disputas internas en Podemos en lugar de estar mirando al problema fundamental que es que tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madir a punto de caer y que tenemos que estar más audaces, más atentos que nunca para empujar con fuerza y desalojar al PP de las instituciones".

Por su parte, Ramón Espinar todavía no le ha dado una respuesta a Errejón. Eso es precisamente uno de los temas centrales que se están tratando en los encuentros que se están teniendo esta mañana en la cúpula del partido. "Habrá que esperar".