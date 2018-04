Federico: "Llarena tiene en su mano procesar a Montoro por obstrucción a la justicia"

"Moncloa dice ahora que se pudo sortear el control de Hacienda", dice El Mundo. "Alarma en el Gobierno por la crisis entre el Tribunal Supremo y Montoro". No está de más alarmarse un poco sí, la que ha liado el ministro con su compulsiva chulería ha desatado una "crisis de Estado" sin precedentes, como dice Federico Jiménez Losantos. "El verdadero alcance del golpe de Estado en Cataluña empieza a percibirse en toda su magnitud". "Podría haberse quedado en algarada si el Estado constitucional, a través de sus tres poderes, lo hubiera combatido", pero no, era demasiado trabajo para Rajoy. "El resultado de ese empeño del Gobierno en no combatir el golpe está la vista". "Rajoy calló ante Bélgica y respalda a Alemania que se cisca en nuestro Tribunal Supremo y respalda la destrucción de España amparando a un prófugo golpista". Y en esas llega Montoro y se enfrenta al juez Llarena. "Así se plantea el conflicto, que estalla con el bofetón de Montoro a Llarena y la respuesta de un juez que tiene en su mano sentar en el banquillo no sólo a Montoro por el delito que se empeña en negar, malversación de fondos, sino por obstrucción a la justicia y prevaricación. Y ojito el resto del Gobierno. Produce vértigo imaginar las consecuencias lógicas de esta crisis de Estado provocado por Rajoy y Montoro. Pero más debería asustarnos lo que hay detrás: un Gobierno que se niega a hacer cumplir la ley frente a unos golpistas que se niegan a cumplirla". Desde luego otra cosa no será, pero Puchi lo clavó. España tiene un pollo de cojones. Elecciones ya. Sobre la última pelea en Podemos, que da mucho juego a la prensa pese que en estas circunstancias importa un pepino, editorializa Francisco Rosell. "La pugna interna entre Iglesias y Errejón pude dinamitar Podemos", no caerá esa breva. "El documento difundido, supuestamente por error" –ja– "revelaba la apertura de negociaciones entre Errejón y Carolina Bescansa para situar a ésta no solo como número dos de la candidatura errejonista en la Comunidad de Madrid sino como futura candidata a revelar a Iglesias. Era una maniobra para derrocar a éste de la secretaria general". ¿Pero qué se habían fumado estos dos? De todas formas, Errejón puede estar tranquilo. Es el candidato de la práctica totalidad de los medios de comunicación de derecha a extrema izquierda, que lo miman y le hacen la campaña. Iglesias, que no es tonto, lo mantendrá vivo. Otra cosa será si no gana.

Como será la que ha liado Montoro que ha pasado de ser una breve llamada en la portada de El País de ayer a ser la noticia de apertura. "Montoro creía en octubre que sí hubo malversación", menuda leche. "Hacienda denunció al Tribunal de Cuentas el uso de dinero público para el referéndum ilegal del 1-O", zas. En el interior matiza que no halló "pruebas". Para eso están la Guardia Civil y la Policía, para encontrarlas. No iban a declararlo en el IRPF. "La polvareda está pasando factura a Montoro", dice, porque "nada garantiza que no exista algún fraude". El segundo bofetón le llega a Montoro en la siguiente página. "La Guardia Civil eleva a 1,9 millones la malversación para el referéndum ilegal". Como no hay editorial sobre el tema –estarán esperando órdenes–, mencionar el artículo de Rubén Amón, que se ha levantado graciosete. "De Madrid… al suelo". "Sería conmovedor que Errejón cayera antes que Cifuentes", "ya les emparentaban las anomalías universitarias". Ahí has estado fino, Rubén. "Bescanse en paz", "terminará en la cabina del proyeccionista del Parlamento (no hay sitio más arriba)". Ja, ja, ja.

La tercera bofetada le cae al ministro desde ABC. "La Guardia Civil apuntala la malversación de los golpistas". Ignacio Camacho no da crédito. "Eran pocos (los jueces) y parió el ministro de Hacienda. En un arranque de fatuidad muy suyo, Montoro ha puesto en entredicho la instrucción del magistrado Llarena. Por pura arrogancia le ha construido a los líderes separatistas un inopinado parapeto de defensa". Están jueces, fiscales, policías currando como locos para demostrar los delitos y "sale Montoro, con el pecho henchido de soberbia, a entrometerse en ese trabajo con el único afán de excusar su responsabilidad política y ponerse personalmente a salvo", menudo individuo. "El engreimiento de Montoro ha abierto además un conflicto serio entre Hacienda e Interior, una brecha interna. Y los ropones de la justicia están que echan las muelas". A ver si le empuran. Sobre los podemitas dice ABC que "el guardián de Podemos somete al rebelde Errejón y le obliga a incluir a Espinar y ceder el 40% de sus listas". ¿Pero no había dicho Errejón que o le dejaban en paz o no sería candidato? Este chico es tonto de capirote, un cobarde y un embaucador. Un fraude, vaya.

La Razón dice que "el juez eleva a 1,9 millones la malversación del 1-O en plena polémica con Montoro". No, el juez no, la Guardia Civil a través de investigaciones. Hasta Marhuenda cree que Montoro se ha pasado varios pueblos. "Nadie había puesto en duda la diligencia de Montoro en la labor de control de las cuentas de la Generalitat", "se entendía" que los indepes habían hecho trampas como de costumbre. "De ahí que no sea fácilmente entendible la postura del ministro Montoro, que insiste en desautorizar la instrucción del Tribunal Supremo (…) Si lo que pretendía el titular de Hacienda es salvar su responsabilidad ha elegido la peor de las de las opciones". La afirmación del ministro ha sido "gravemente dañina para los intereses generales de España". ¿Para quién trabaja este hombre? Marhuenda queda "a la espera de la necesaria rectificación del ministro Montoro". Nosotros, de su destitución inmediata.

Del roto que ha causado el ministro da cuenta el jolgorio en La Vanguardia. "Crece la tensión del Supremo con el gobierno por el 1-O". Carmen del Riego, que no acostumbra a opinar, pide explicaciones al ministro. "El malestar en el Gobierno y en el PP es grande. El daño está hecho: se ha dado una baza a los independentistas, y se duda de la credibilidad del proceso judicial. Pero aún hay algo más importante: los españoles, incluido los votantes del PP, no entienden qué está pasando". Enric Juliana se frota las manos. Lo de Montoro "está causando consternación en medios oficiales, ante la posibilidad de que Puigdemont se libre también de la acusación de malversación. Montoro, hombre sin pelos en la lengua, defiende su gestión. Los servicios de Hacienda, frente a los informes de la Guardia Civil. Un enfrentamiento que es seguido con atención desde instancias alemanas. El teorema Llarena se halla en dificultades. Clima de final de etapa". Estará contento, Montoro. ¿No se le puede juzgar por Alta Traición? Dice el editorial que "el conflicto catalán no solo ha partido a la sociedad catalana sino que amenaza con sembrar la discordia entre grandes instituciones estatales". Uy, y ya está polinizando Europa, que se vayan preparando, la capacidad destructiva del nacionalismo catalán es inagotable.