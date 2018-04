La cúpula de Podemos "espera" que Bescansa "asuma su error" y deje el acta de diputada

La dirección de Podemos quiere que sea la propia Carolina Bescansa la que dé el primer paso y asuma que su "traición" conlleva "responsabilidades". Tras conocerse que la que fuera una de las fundadoras del partido morado había urdido junto a Íñigo Errejón un plan para acabar con el liderazgo de Pablo Iglesias, ahora, la cúpula de la formación aguarda a que reconozca su error.

Así las cosas, quieren que sea ella la que se eche a un lado para no tener que obligarla desde la Ejecutiva a que deje su acta de diputada en el Congreso. La presión para que esto suceda ya ha comenzado.

Este jueves, en la rueda de prensa que ofrecieron Pablo Iglesias, Ramón Espinar e Íñigo Errejón para anunciar una "lista unitaria" para las primarias del partido a la Comunidad de Madrid, fue el ex número dos de Podemos el que con un "no" rotundo dejó claro que Bescansa ya no estaba invitada a formar parte de su lista. Ya este viernes por la mañana, Ramón Espinar en una entrevista en Antena 3 insistía en que "la imagen de Podemos" se está viendo "afectada" por este escándalo.

No creen su versión

Desde la dirección del partido no han creído en ningún momento la versión que había ofrecido Bescansa después de que este miércoles difundiera a través de su canal del Telegram (una aplicación de mensajería) un borrador con su plan para enfrentarse a Iglesias en unas primarias de Podemos de cara a las elecciones generales. "Estamos convencidos de que mintió cuando culpó a su equipo y dijo que ella no sabía nada", afirman estas fuentes a LD.

La espera, eso sí, no se alargará demasiado. Los dirigentes del partido están dispuestos a aguardar unos días para que Bescansa dé el paso pero, si no lo hace ,"emprenderemos otras acciones", avisan.

Así, con Errejón obligado a aceptar en su lista como número tres a Espinar y a la espera de que Bescansa se marche, Pablo Iglesias intenta cerrar una nueva crisis que esta semana se ha vivido en el partido morado.