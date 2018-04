Las víctimas constitucionalistas del 155 en Cataluña

A pesar de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en Cataluña hay situaciones que no han cambiado. Un ejemplo claro es la situación que ha vivido Francisco Oya, profesor del IES Joan Boscà, en Barcelona. Este docente ha sido destituido por el director del centro en el que trabajaba por entregar a sus alumnos de segundo de Bachillerato material que contrastara el libro de texto oficial de este instituto, elaborado por Agustí Alcoberro, uno de los máximos dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

"La situación es insostenible, se me ha abierto un expediente y se me prohíbe dar clase en bachillerato", ha denunciado Francisco Oya en Es La Tarde de Dieter. También ha relatado que en el centro en el que impartía clase "se encontraba pancartas muy agresivas donde se me tachaban de fascista"

Este docente catalán, que también es presidente de la asociación Profesores por el Bilingüismo, ha denunciado que muchos maestros que usan el castellano en sus clases y que pretenden acabar con el adoctrinamiento en las aulas, se sienten acosados y señalados. Ha lamentado que existen "actos de acoso permanente y hostilidad sin que la dirección del centro haga nada".

Francisco Oya no entiende la pasividad del Gobierno y ha recordado que los profesores son funcionarios del Estado. "En estos momento seria fácil terminar con esta situación, es intolerable que a los funcionarios del Estado, porque hay que recordar que lo somos, no funcionarios de la Generalitat. El Gobierno de la Nación nos tiene que proteger. No es admisible que se produzca este hostigamiento", ha lamentado.

Decepción entre los Mossos

Las críticas a la pasividad del Gobierno en la aplicación del artículo 155 también las encontramos en un sector de Los Mossos d'Esquadra. Concretamente, desde la Unión de Mossos Constitucionalistas. Desde esta asociación han mostrado su indignación por la decisión el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de nombrar a dos independentistas para dirigir la Academia de Mossos d´Esquadra y la formación de los bomberos.

El presidente de la Unión de Mossos Constitucionalistas, Ángel Gómez, ha lamentado en Es la tarde de Dieter que están preocupados y decepcionados tras esta decisión de Interior. En este sentido, ha criticado que el 155 se está aplicando "pero poco".