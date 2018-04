Feministas contra feministas en un premio “que incita al odio”

Todos los años, el Ayuntamiento de Jaén convoca los premios "Racimo y Filoxera". El galardón Racimo reconoce la labor de aquellas personas o colectivos que luchan por la igualdad y el segundo, el Filoxera, es un premio negativo que sirve para denunciar actitudes machistas, denigrantes o discriminatorios para la mujer.

En esta XXVI edición, la entrega ha estado marcada por la tensión y la polémica porque el jurado (compuesto en su mayoría por periodistas) ha decidido conceder el Premio Filoxera a la representante en Cádiz del Movimiento Femenino por la Igualdad Real, Antonia Alba. El motivo, según el acta del jurado, es que Alba critica el "feminismo radical" y también ha cuestionado los datos del Consejo del Poder Judicial con respecto al porcentaje de denuncias falsas por violencia de género.

La galardonada no ha dudado en acudir a recoger su premio en un acto que se ha celebrado este viernes en medio de una tensión más que palpable. Respaldada por sus compañeros de la organización, Alba ha acusado al ayuntamiento, gobernado por el PSOE, de gastarse el dinero de todos los jerezanos en unos premios que sirven para "incitar al odio" e incluso cuestionó si "podría ser la comisión de un delito, por otorgar un premio malo con fondos públicos para denigrar a una persona, en este caso a una mujer, y la ley ampara a las mujeres".

En su discurso, Alba aseguró que si ser "feminista se entiende con el odio con que se trabaja ahora, no me siento feminista. Si el feminismo es una lucha por la igualdad real, donde no haya supremacía de nadie sobre nadie, soy feminista, porque quiero los mismos derechos que cualquiera, y llegar a un lugar por mis méritos, no por ser mujer o cubrir cuotas, y ésa es mi lucha diaria".

Tras denunciar cualquier tipo de violencia, Alba insistió en que "el 80% de las denuncias por violencia de género quedan en archivo o sobreseimiento" y reclamó una investigación con respecto a los motivos por los que estas denuncian no prosperan.

El "premio bueno", el Premio Racimo, ha sido para la compositora y cantante Brisa Fenoy, autora del tema "Lo malo" en el que difunde un mensaje de Igualdad, muy especialmente entre la juventud. Lo curioso es que el padre de la cantante, que acudió en nombre de su hija a recoger el premio, se mostró de acuerdo con las ideas de Alba e incluso recibió una camiseta del Movimiento Femenino Por La Igualdad Real, según relata el digital Masjerez.