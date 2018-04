La izquierda estalla contra Loquillo: “Me importa un pepino que un rapero entre en la cárcel”

"Facha", "machista" o simplemente "imbécil" son algunos de los insultos que está recibiendo en las redes el cantante Loquillo tras la publicación de su entrevista en El Periódico en la que asegura: "Me importa un pepino que un rapero entre en la cárcel".

El artista critica la banalización de términos como fascismo, libertad de expresión o pensamiento único y atribuye ese fenómeno a una pérdida de memoria generalizada: "Cuando oigo a los que dicen que hoy hay fascismo y no han visto a un fascista en su puta vida. Yo sí los he conocido. He visto a fascistas reventando manifestaciones con un hacha en la mano".

Sobre la condena de tres años y medio de cárcel impuesta al rapero conocido como Valtonyc por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas no condicionales en sus canciones, Loquillo afirma: "Me importa un pepino. Me preocupan más las amenazas a Coixet y a Serrat, porque los que ensalzan al rapero son los mismos que luego silencian lo otro".

El cantante recuerda que en el año 1993 le censuraron la canción "Los ojos vendados", que "hablaba de torturas en las cárceles, y no gobernaba el PP" e insiste: "¿Han censurado a un rapero? Por favor, que a todos nos han censurado 20 veces, ¿qué me quiere usted contar? Chico, si te arriesgas, te expones a que te partan la cara, esto ha sido siempre así. A este oficio se viene llorado de casa."