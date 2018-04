Sémper admite que "se puede adecuar" la política penitenciaria tras el comunicado de ETA

El Partido Popular del País Vasco admite que la actual política penitenciaria, con la dispersión de presos de ETA por cárceles lejanas a Euskadi, se puede "adecuar a la realidad del momento" en el caso de que la banda terrorista anuncie próximamente su disolución, pero recomendó actuar "sin prisa" y con "decisiones reflexionadas".

Así lo afirmó a Servimedia el portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, ante la posibilidad de que la política penitenciaria se modifique tras el comunicado de perdón que ETA difundió el viernes y el acto que prepara en el sur de Francia para el primer fin de semana de mayo, en el que podría anunciar su disolución total.

Sémper reconoció que "la política penitenciaria se puede adecuar a la realidad del momento" y asumió que, si cambian las circunstancia por la desaparición total de ETA, podría modificarse también el trato a los presos de la banda. No obstante, aconsejó "no adelantar acontecimientos" porque "no hay prisa y no hay urgencia" para adoptar una decisión de esas características.

Adujo que cualquier decisión al respecto debe ser "reflexionada, en función del interés general y adecuada a la realidad penitenciaria". "Hemos aguantado 40 años a ETA, así que las decisiones que tengamos que tomar el día 1 después de ETA tienen que ser decisiones que no se adopten con prisa", insistió.

Sémper recordó que la dispersión de presos de ETA por la geografía española nació fruto de "un amplio consenso con el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco". "La dispersión salió porque fue diseñada por ellos y en el futuro también tendrá que partir desde un consenso similar. Eso a nosotros nos parece razonable", dijo.

Finalmente, puntualizó que la legislación penitenciaria de España es "de las más avanzadas de Europa en reinserción" y eso implica que ahora mismo cualquier preso de ETA puede obtener beneficios pese a permanecer en prisión "si colabora con la Justicia para esclarecer casos no resueltos" de asesinatos y atentados.