A Bescansa "ni se le pasa por la cabeza" dimitir

"Ni se me pasa por la cabeza porque no hay ningún motivo para eso". Carolina Bescansa no piensa dimitir. La que fuera una de las fundadoras de Podemos no va a dejar su acta de diputada en el Congreso después de que la semana pasada se publicase un borrador en el que urdía un plan para arrebatarle el liderazgo del partido a Pablo Iglesias.

Después de que la formación pusiera la pelota en su tejado anunciando que no iban a sancionarla y que esperaban su respuesta, ella ha dejado claro que no se marcha. "Ni se me pasa por la cabeza porque no hay ningún motivo para eso. Además, si yo dimitiese por algo así, sería mandar un mensaje a la interna de Podemos y decirle a cualquier persona inscrita en el partido que si , por algún motivo, se quisiese postular a la secretaria general, eso podría acarrearle problemas o podría implicar que tuviese que salir de la organización. Eso me parece un disparate", ha explicado en una entrevista en La Sexta.

Cambio de discurso

Una entrevista en la que ha habido un cambio en el discurso de Bescansa. Si el pasado miércoles culpó de la difusión de ese borrador a su "equipo", hoy ha reconocido que no tiene "un equipo con trabajadores asalariados sino personas que ofrecen su trabajo militante", y ha añadido que "no voy a echar la responsabilidad sobre nadie, yo asumo que lo que haga mi equipo es como si lo hubiera hecho y, por tanto, asumo enteramente la responsabilidad".

Aunque ha insistido en que no conocía los términos últimos en los que se publicó dicho documento, tampoco ha negado que su aspiración sea ser la secretaria general de Podemos. Preguntada por este asunto, ha desviado el tema diciendo que es "un debate extemporáneo porque no está abierto ningún proceso para competir por la secretaria general".

"Que existan personas que creen que se puedan postular es necesario en democracia y sería una mala señal que haya quien piense que, porque alguna persona en Podemos se postule para una secretaria general, eso le pueda acarrea algún tipo de problemas. Eso me parece un disparate", ha zanjado una Bescansa que ha reconocido que nadie de la dirección le ha llamado pero que ella tampoco se ha puesto en contacto con la cúpula morada en las últimas horas.