"Usted dice, señora Villacís, que el programa fue un engaño. No, fue un programa electoral sui generis y muy singular, hecho por muchísimas personas, en el que se plantearon muchísimos aspectos que después se han recogido en este programa de gobierno. ¿Que ese programa tenía fallos?, ¿que ese programa tenía omisiones? Sí, no pasa nada, claro que sí, pero estaba enmarcado en unas líneas generales que sirvieron de base para un programa de gobierno. Y no, no es un engaño. Y en absoluto es lo mismo un programa de gobierno que un programa electoral". Así contestó Manuela Carmena a la oposición, forzada por el PP que instó su comparecencia en el pleno del Ayuntamiento de Madrid para que explicara el "grado de cumplimiento del programa electoral con el que concurrió a las elecciones de 2015" así como los "compromisos adquiridos" después.

"En el último mes ha hecho menos comparecencias a título propio que viajes por el mundo", le afeó el portavoz popular. Pero el "primer fraude electoral que perpetró contra los madrileños fue decir que eso de promesas nada de nada, que como mucho, sugerencias programáticas. Y la pregunta es: ¿por qué no le aclaró esto a los madrileños antes de las elecciones?".

José Luis Martínez Almeida recordó que el gobierno de Ahora Madrid aún no tiene presupuestos. "Y en el mes de enero le dijo a los madrileños que iban a estar en febrero". Y sin presupuestos no se pueden materializar muchas de sus promesas, espetó. Y es que todos los incumplimientos del partido instrumental de Podemos son debidos a Carmena según él mismo expuso. "Si están en el gobierno" de la alcaldía es por ella, reconoció el portavoz popular. "Creó esa figura. Nuestra madre, nuestra abuela… ¿Y sabe qué pasa?, que vino con la bandera de la regeneración ética" y ahora "chapotea en el barro de su código ético": no ha destituido a uno solo de sus concejales imputados. "Cuando se dan lecciones de superioridad moral, lo mínimo es aplicarse a uno mismo idéntico rasero que el que pide aplicar a los demás".

No sólo eso. Martínez Almeida sacó a relucir el vídeo -publicado por Libertad Digital- de Íñigo Errejón, candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, aleccionando sobre cómo "dejar sembradas instituciones populares para refugiarse cuando gobierne el adversario". El dirigente del PP recordó cómo la bancada de Ahora Madrid "se reía" cuando desde la oposición se hablaba de red clientelar. "¿Habla con el señor Errejón de la creación de instituciones populares de resistencia?, ¡el que viene a devolver la regeneración a la Comunidad de Madrid! (…) El personaje de Manuela Carmena ha sido la gran estafa para los madrileños".

También fue muy crítica con la alcaldesa la portavoz de Ciudadanos. Begoña Villacís afirmó que "el gobierno de Carmena no ha cumplido ni uno solo de los puntos del programa electoral con el que se presentó a las elecciones de 2015". "¿Dónde está la banca pública municipal, las remunicipalizaciones masivas, o la racionalización de puestos directivos y asesores a dedo?", preguntó la edil de Cs, que advirtió que "lo único que sabe hacer Podemos en Madrid es tejerse una grandísima red clientelar para garantizarse, como dijo el señor Errejón, ‘refugios saneados’ para cuando en 2019 no gobiernen".

Según Villacís, "el gobierno de Carmena no está sabiendo cumplir las expectativas de sus bases ni está sabiendo cumplir su programa electoral, lo que están haciendo es comprar voluntades de cara a las elecciones del próximo año" y alertó de que "en Madrid se ha creado una nueva casta política: los que venían a cambiar las cosas, a rendir cuentas y a convertirse en el gobierno de la transparencia ha acabado convirtiéndose en una reedición de los peores gobiernos".

Para el partido centrista en el Consistorio el único programa electoral que tenía Ahora Madrid era "llegar al poder". Y "se valieron de todo para conseguirlo". Incluso utilizaron a Carmena para conseguirlo. "Usted es el caballo de Troya para que desembarcasen todos y llegar al poder", señaló Villacís.

Carmena no dio demasiadas explicaciones y por supuesto no hizo ninguna autocrítica sobre la cuestión planteada. Eso sí, recogió el guante que le tendió el portavoz del PP – que le instó a no aceptar estas solicitudes de comparecencia si no lo ve conveniente- y anunció que sería la última vez que lo haría: "Cuando uno es demócrata y yo lo soy, y estoy orgullosa, uno hace lo más posible por ir más allá del reglamento específico (del Pleno) para que todo el mundo pueda expresarse. Pero creo que es una buena idea y no debo seguir aceptando" las solicitudes de comparecencia, concluyó con una sonrisa.

El programa "se hizo deprisa"

No es la primera vez que Manuela Carmena critica abiertamente el programa electoral del partido por el cual se presentó candidata a la alcaldía de la capital. En marzo del año pasado dijo, a preguntas de vecinos de Ciudad Lineal, que éste era "mejorable" porque "se hizo muy deprisa, con las elecciones ya convocadas" y por personas "que no conocían el Ayuntamiento".

Según manifestó entonces, el siguiente será un avance y estará más "perfilado" porque los concejales, ya dentro del Consistorio, saben cómo funciona la institución.