La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado este lunes que "no hubo planteamiento" por parte del PSOE para ser su candidata en las próximas elecciones municipales de 2019 y cree que toda la polémica surgida tras las palabras del secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, es "una polvareda".

"Es una polvareda, nada. Polvaredas que pasan de vez en cuando. Tormentas de primavera. No hubo ese planteamiento", ha respondido tajante la alcaldesa a los medios de comunicación en el Ministerio del Interior tras reunirse con el ministro del ramo, Juan Ignacio Zoido.

Preguntada por si se volverá a presentar como candidata a la Alcaldía ha indicado que de eso no habla. "Ni sí, ni no", ha apuntado, para añadir que su "afán" es "trabajar sin estar inmerso en unos debates de partidos políticos". "El alcalde ha de trabajar por la gestión de las competencias del Ayuntamiento, en todo el periodo, y estar hablando de alternativas electorales hace perder la perspectiva, desgasta...", ha remarcado.

Tampoco ha respondido al ser preguntada por el paso adelante dado por Íñigo Errejón de cara a las elecciones autonómicas de 2019 como candidato a primarias por Podemos. Carmena ha asegurado que ella no es tertuliana ni experta en política nacional. "Sobre cuestiones políticas en general no hablo, no formo parte de un partido, ni soy tertuliana, ni es interesante", ha apuntado.