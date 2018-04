Cifuentes "abandona" al partido: no reúne al Comité de Dirección y desconvoca la Ejecutiva

Cristina Cifuentes está "atrincherada" en la Puerta del Sol. Así lo entienden varios cargos del PP de Madrid consultados por este diario, que denuncian que tiene "abandonado" al partido desde que estalló la crisis del máster. Lleva semanas sin reunir al Comité de Dirección -en teoría volverá a celebrarse el próximo lunes día 30- y ha desconvocado el Comité Ejecutivo, previsto para jueves.

El pasado 26 de marzo, se celebró el último Comité Ejecutivo. Entonces, Cifuentes denunció una "cacería política y personal" contra ella y anunció una querella criminal contra Ignacio Escolar y Raquel Ejerique. Los suyos le aplaudieron mientras que los periodistas siguieron la intervención de la líder regional a través de un plasma, como es habitual en este tipo de casos.

Fue el último contacto de Cifuentes con el partido. "No sale de la Puerta del Sol, el abandono es total", según un integrante del Comité de Dirección, que en teoría se tendría que celebrar semanalmente. El próximo jueves, no habrá Comité Ejecutivo porque "coincide con el pleno en la Asamblea", aunque "eso no fue problema anteriormente". Cabe recordar que en este órgano, tras la intervención de la presidenta, se abre un turno de preguntas y hay cargos muy descontentos.

La líder regional tampoco está acudiendo a las sedes ni protagonizando actos del PP, según las citadas fuentes. "Si ha decidido quedarse, lo que no puede ser es que nos tenga completamente al margen. Hay mucha gente muy defraudada", en palabras de un alcalde de la Comunidad. Tal y como avanzó este diario, la decisión de Cifuentes de denunciar ante la Fiscalía el Campus de la Justicia provocó el enfado de un importante sector próximo a Esperanza Aguirre. "Es una maniobra de distracción" para "intentar salvarse", denunciaron.

En este contexto, dirigentes del partido sopesan no acudir a los actos del Dos de Mayo, que se celebrarán en Sol la próxima semana. En paralelo, fuentes de la dirección nacional aseguraron que todavía no han decidido la representación del PP a nivel nacional. Este lunes, Mariano Rajoy se reencontró con Cifuentes en la entrega del premio Cervantes 2017 y se saludaron cordialmente ante la vista de los periodistas.