Aunque los últimos profesores investigados por el adoctrinamiento separatista en las aulas de Cataluña han visto archivadas sus causas sin castigo alguno, la Fiscalía no tira la toalla. El Ministerio Público ha denunciado a otros nueve docentes, en este caso del Instituto de Enseñanza Secundaria El Palau de Sant Andreu de la Barca, por discriminación a alumnos hijos de agentes de la Guardia Civil. Esta persecución se habría acentuado después del referéndum ilegal del 1 de octubre.

La sección encargada de la lucha contra el odio y la discriminación entiende que los profesores han incurrido en delitos de lesiones de la dignidad e injurias graves contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. La Fiscalía enmarca la persecución "en el contexto de la profunda hostilidad" que reina en Cataluña desde incluso antes de la votación, cuando se produjeron "concentraciones de personas ante las casas cuartel de la Guardia Civil desplegada en la provincia de Barcelona" y "en todas ellas se han dirigido insultos hacia dicho cuerpo policial con exigencias de salir de Cataluña".

Los maestros eran conscientes del "clima de rechazo social contra la Guardia Civil y de la gran polarización que afectaba a la sociedad catalana y al resto de España, producida por las graves tensiones derivadas del proceso separatista que sigue sufriendo dicha sociedad, caracterizado por una gran agitación y enfrentamiento de carácter social". El Ministerio Público entiende que los docentes investigados sabían "del menoscabo moral y de la humillación que pudieran comportar entre sus alumnos, muchos de ellos agentes de la Guardia Civil que desarrollan su actividad profesional como guardias y residen en el colindante cuartel de Sant Andreu".

A renglón seguido, especifica el comportamiento de los profesores, que el 2 de octubre de 2017 calumniaron contra la Guardia Civil en las clases a las que asistían hijos de agentes. Observaciones del tipo "no me encuentro en disposición de dar clases normales por lo acontecido en el día de ayer, ya que la Policía y la Guardia Civil me han tratado a palos, porque son unos animales y unos bestias que solo saben dar palos", "los Guardias Civiles son unos animales, sólo saben dar palos" o "me encuentro muy triste, no puedo dar clase por la violencia desproporcionada que ejerció el día anterior la Policía y la Guardia Civil".

Relata la Fiscalía como los hijos de los agentes respondieron que "no todo el mundo era así, que su padre era guardia civil y que no había pegado ningún palo a nadie el día anterior". Incluso uno de los menores "expresó sentimientos de ansiedad y preocupación por las consecuencias y represalias que pudieran sufrir por el profesorado, así como por parte de otros alumnos que se han manifestado en el patio a favor de la independencia".

Clases paralizadas

Los profesores "exigieron a todos los alumnos que debían bajar al patio para hacer un acto de protesta y condenar los hechos violentos atribuidos a la Policía y la Guardia Civil el día anterior con motivo del referéndum ilegal" y "para defender la independencia". Según la Fiscalía, "los alumnos hijos de agentes siguieron las instrucciones por miedo a represalias". Otro maestro expresó: "el que esté a favor de la violencia policial que se quede en clase y el que no, que se baje al patio". Todos fueron obligados finalmente a seguir la protesta.

El Ministerio Público narra otro episodio en el que las profesoras denunciadas señalaron a algunos alumnos: "¿estarás contento con lo que hizo tu padre ayer?". Cuenta cómo el menor en cuestión rompió a llorar.