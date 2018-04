Iñigo Errejón tuvo que salir este domingo por la noche a volver a dar explicaciones sobre su polémica beca en la Universidad de Málaga (UMA). En El Objetivo de La Sexta, Ana Pastor le sacó el tema en la entrevista, a propósito de Cristina Cifuentes y su famoso máster.

Pastor: Desde el PP le recuerdan lo de su beca y que lecciones, las justas

Errejón: Me viene bien que me lo preguntes porque se dicen cosas que no son ciertas. Yo nunca tuve una beca, tuve un contrato de investigación

Pastor: Que se conoce también como beca.

Errejón: No, no... pero es que yo lo que tenía era un contrato de investigación. Y además a mí la Universidad nunca me inhabilitó, nunca me sancionó...

Pastor: Pero no puede trabajar en la Universidad de Málaga.

Errejón: No es verdad.

Pastor: Si usted quisiera ahora y deja la política porque no le sale la jugada que tiene prevista y quiere hacer algo con la Universidad de Málaga ¿Podría hacerlo?

Errejón: Podría.

Pastor: Pues eso no es lo que nos han contado.

Errejón: Es que… sobre este tema se han dicho (muchas cosas)…

Pastor: ¿A usted se lo ha comunicado la Universidad? ¿Podría trabajar con toda normalidad con esa universidad?

Errejón: Me tramitaron una propuesta de sanción, a la que yo presenté alegaciones. Nunca nadie me respondió y nunca nadie me llegó a sancionar. Ningún funcionario lo firmó porque yo creo que no se sostiene.La Universidad lo archivó.

Según las declaraciones de Errejón, la Universidad de Málaga nunca le sancionó. Nunca le inhabilitó. Y, si él quisiera, podría volver a trabajar en la Universidad de Málaga.

Pero ¿esto es así? ¿Errejón dice la verdad?

Para averiguarlo, este lunes el programa de Es La Tarde de Dieter se ha puesto en contacto con la Universidad de Málaga. Tras exponerle algunos de los entrecomillados de Errejón en La Sexta y trasladarle preguntas muy concretas, la Universidad ha contestado de forma clara:

Errejón dice que a él la Universidad nunca le inhabilitó y nunca le sancionó. ¿Es verdad que el expediente interno se vio paralizado, pero que si Errejón intentase volver a la Universidad se reactivaría el proceso interno? ¿Podría Errejón tener algún tipo de relación profesional con la Universidad de Málaga? La resolución "se intentó entregar al interesado en varias ocasiones. Tras varias notificaciones y burofaxes -que no recogía o firmaba-, finalmente la resolución se le hizo llegar por medio de su abogado. Antes de que el procedimiento sancionador pudiera darse por definitivamente cerrado, el Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga solicitó mediante un requerimiento toda la documentación del expediente. Este hecho paralizó el proceso administrativo en aquel momento por motivos legales. Posteriormente, al no pertenecer ya como contratado el Sr. Errejón a la Universidad, dicho expediente quedó abierto, con la sanción propuesta de inhabilitación correspondiente, que se reactivaría en todo caso si se produjera un intento de nueva vinculación con la Universidad". Errejón dice que "No es verdad que él no pueda trabajar en la Universidad". Si Errejón volviera a intentar contratar con la Universidad, podría hacerlo? ¿La Universidad podría volver a contratarle? En definitiva, ¿podría Errejón tener algún tipo de relación profesional con la Universidad de Málaga? "Tal y como se ha dicho en la respuesta anterior, la propuesta de inhabilitación se reactivaría si se produjera un intento de nueva vinculación con la Universidad".

La respuesta de la Universidad de Málaga no deja lugar a dudas. Y para que no haya dudas ni interpretaciones, adjuntamos la respuesta completa que nos ha dado la Oficina de Prensa de la UMA.

En definitiva, Errejón miente cuando dice que no está inhabilitado y la prueba es que si Errejón quisiera volver a tener algún tipo de relación profesional con la Universidad de Málaga, no podría hacerlo.