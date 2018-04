El PSOE quiso llevar el caso del máster de Cristina Cifuentes al pleno del Ayuntamiento de Madrid. El objetivo de los de Purificación Causapié, a priori, era expresar el total apoyo del Consistorio a la Universidad Rey Juan Carlos. Pero los populares se revolvieron. Su portavoz le espetó a la portavoz de los socialistas: "Está usted muy preocupada por devolver la dignidad a la Comunidad de Madrid pero, ¿qué está haciendo para devolver la dignidad a este Ayuntamiento que tiene a cuatro concejales imputados?" No hubo respuesta en el turno de réplica.

José Luis Martínez Almeida afeó a la socialista que no se hubiera puesto en contacto con su grupo para tratar de consensuar un manifiesto unánime de apoyo a la universidad. "Para usted la URJC es el medio para llegar al gobierno de la Comunidad que no les dieron los madrileños en las últimas elecciones". Pero si a alguien criticó con dureza el concejal del PP fue a Rita Maestre.

La portavoz de Ahora Madrid había afirmado que le da "un cierto pudor hablar" de este asunto. "El nivel de bochorno al que hemos llegado es tal que me da ganas de meter la cabeza debajo del suelo. Va un mes y medio que Cifuentes y el PP han arrastrado por el suelo el prestigio de la universidad pública. A lo largo de este bochornoso proceso la señora Cifuentes y su entorno han intentado ir sacando adelante versiones contradictorias y lo que ha quedado claro es que la señora Cifuentes no fue a clase, no hizo un TFM y no lo defendió como el resto de los alumnos. Y que a pesar de esto, tiene un titulo universitario". Así Maestre señaló: "El fin de la señora Cifuentes está bastante cerca y es lo que deseo".

Para Martínez Almeida esta declaración de la portavoz del gobierno de Carmena supone un "ejercicio de hipocresía". Y es que le espetó: "dice que le da pudor hablar de este tema, lástima que no tuviera pudor en arrastrar el prestigio de una universidad asaltando una capilla semidesnuda al grito de ‘arderéis como el 36’. En ese momento usted no dudó en arrastrar el prestigio de la universidad".

No sólo eso, el portavoz popular recordó el caso de Íñigo Errejón y la Universidad de Málaga. "Hablando de mentiras, la Universidad de Málaga lanzó ayer un comunicado, denunciando la mentira de Íñigo Errejón. ¿Se solidariza usted con los alumnos que no pudieron acceder al contrato de investigación que Errejón fraudulentamente percibió en la Universidad de Málaga? ¿De verdad cree que tienen legitimidad para hablar de la Universidad cuando su mayor mérito para estar usted ahora aquí es ese asalto a la capilla?" Rita Maestre obvio estas preguntas y se limitó a señalar la "bajeza moral" del edil popular. "A Cifuentes ya no le apoyan ni los suyos", dijo. Afirmación ésta también compartida por Causapié.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, hizo una defensa cerrada de la URJC y propuso una campaña para que ésta recupere su prestigio perdido. La formación centrista votó junto al PSOE y Ahora Madrid, sacando así adelante esta proposición. "No pueden ser ustedes tan gallitos en Madrid y tan gatitos en Andalucía", le dijo Martínez Almeida.