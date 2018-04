El bebé que rompió a llorar ante el despacho de Puchi y otros cuentos indepes

El Mundo dice que "Congreso y Senado se movilizan para defender España en la UE". Pelín tarde. Dice Francisco Rossell en el editorial que "cabe felicitarse" de que Ana Pastor y García Escudero aprovecharon un acto en Tallín "para combatir la insidiosa propaganda que el independentismo ha sembrado con éxito en la opinión pública europea". A buenas horas. "Desconsuela la ignorancia europea respecto a la verdadera naturaleza antidemocrática del procés", pero en fin, allá ellos, ya les irán conociendo, ya. Mientras, los nacionalistas "están logrando que los constitucionalistas revivan el miedo que dominó las calles vascas durante décadas". Amenazas, acosos, intimidación, "el odio se extiende a guardias civiles, periodistas (…) Todo esto nos suena demasiado". Arcadi Espada explica los desbarres de Montoro porque su gestión podría "acarrearle consecuencias penales". "No sólo es procedente, sino imprescindible, que el Proceso sea objeto de una Causa General, entendida como el conjunto de actividades contra la democracia impulsada por los poderes públicos autonómicos e indiciariamente constitutivas de delito. Porque solo esa vinculación permitirá descubrir y entender la magnitud del asalto planeado". Raúl del Pozo ve la cosa color negro. "El Tribunal Supremo está sitiado y no se ve salida al laberinto". Sí, la verdad es que tiene una pinta horrorosa.

El País cuenta que "Rajoy se resiste a profundizar el 155 aunque haya elecciones" mientras "grupos probilingüismo llevan a la Eurocámara el modelo educativo catalán". Qué frenesí repentino. Arrimadas a Bruselas, Sánchez a Berlín… ETA se ha vuelto a poner de moda con su último comunicado. Rubén Amón les pone a caldo. "Ni ETA existe ni ha pedido perdón. La mera discriminación entre muertos necesarios y superfluos expresa la brutalidad de su discurso". Sin embargo Aizpeolea no lo ve para tanto. "ETA ha cumplido" con las exigencias" del tal Brian Currin "pese a sus deficiencias como la distinción entre el "perdón" a sus víctimas "accidentales" y el "respeto" a las víctimas seleccionadas". Minucias.

ABC abre con lo único que preocupa a Rajoy. "El PNV exige al gobierno subir todas las pensiones" por las presiones de los jubilados vascos. Bieito Rubido les regaña por egoístas. "Este problema requiere de un plan nacional, solidario y urgente para reforzar la solvencia de la Seguridad Social, empezando por la creación de empleo y la aprobación de nuevas reformas en el Pacto de Toledo, así como más incentivos al ahorro y una política eficaz de apoyo a la familia para fomentar la natalidad". Hermann Tertsch le arrea dos guantazos al "niñato" de Eurovisión que regaló a su novia por Sant Jordi el libro España de mierda. "Alfredito sabe que insultar a España le genera simpatías entre los suyos y ningún inconveniente con los demás. Gana siempre. Por eso coge el libro del tonto agonizante eterno que es Albert Pla y se gasta la gamberrada. Ofender como única forma de saber que existe". Y Luis Ventoso se pregunta por qué este payaso nos tiene que representar en Eurovisión. "¿Por qué nos tiene que representar un tío que nos desprecia? No podemos seguir adulando a la gente que nos rechaza". Y si no, que nadie vea Eurovisión, boicot a Eurovisión.

La Razón abre con la "batasunización de Cataluña". "Persecución soberanista: 'Que levanten la mano los hijos de los guardias civiles'. La fiscalía denuncia a nueve profesores por humillar y señalar a hijos de agentes en la aulas tras el 1-O". Apuesto a que todo queda en agua de borrajas. Marhuenda habla en su editorial del problema del español. "Los nacionalistas, apoyados por la izquierda, han hecho de la promoción de las lenguas regionales propias un arma arrojadiza contra la identidad común y la convivencia de todos los ciudadanos (…) La imposición del conocimiento de los idiomas vernáculos, incluso dialectales, a quienes pretenden trabajar en cualquier parte del territorio nacional, no solo atenta contra el derecho de todos los españoles a usar el español, sino que se convierte en un medio de exclusión". Ni a Asturias vamos a poder ir. La Razón anuncia la fecha de la ejecución de Cifuentes. "Génova se prepara para el relevo de Cifuentes tras el 2 de mayo". Vamos, que la deja ir a la fiesta, que se divierta y después le cortará la cabeza. Qué majos. Fernando Rayón lo deja claro. "Así lo ha decretado Rajoy, el señor del tiempo". Y una advertencia a Ciudadanos que roza la amenaza. "Ciudadanos ya está con su nueva presa: Montoro, pero el ministro de Hacienda es mal enemigo. Dicen sus colaboradores que ha vuelto a sonreír. Es lo que tiene hacer la declaración de la Renta. Él espera". Uff, qué escalofrío.

La Vanguardia se pone cursi con Sant Jordi, sus flores y sus libros. "Sant Jordi vence al desánimo". Silvia Hinojos cuenta que "más que una jornada de puertas abiertas, fue una peregrinación. Con rosas en lugar de velas, pero con la vocación de quien lleva una ofrenda a un santo, miles de personas se acercaron ayer al Palau de la Generalitat. Con rosas, camisetas y lazos amarillos, muchos pisaban la sede del Govern como una reconquista (…) En la galería gótica, a unos metros del despacho cerrado del presidente, un bebé se puso a llorar. El padre le cambió el pañal y la madre le amamantó. Ante la sonrisa cómplice de los que pasaban", bua, bua, ay qué penita madre. Rahola le pone el punto guerrero a otro relato insufrible. "Es evidente que es un Sant Jordi en estado de shock, intervenido como todo el país, sometido a una represión que no tiene parangón en la memoria reciente", dice la fanática estrella del Proceso. "Y toda la gente que se me acerca lo hace con esta conciencia de país ocupado, que entristece las miradas. Nos falta nuestra gente, encarcelada, exiliada, violentada". Lo mismo se refiere a las actividades de los CDR. "Es cierto que estamos tristes, pero que no se equivoquen, también estamos alzados y decididos". Lo que estáis es como cencerros.