Los socialistas han sido los primeros en apresurarse en la comparecencia ante los medios en el Congreso para valorar "la última de Cristina Cifuentes". Un vídeo que, según el secretario de Organización del PSOE, ha sido filtrado por el PP para forzar la dimisión de la presidenta regional, Cristina Cifuentes. "El resultado es que está convirtiendo la política madrileña en una cloaca. Hay un relevo a su manera, a la manera del PP. No le importa ensuciar todo, y horrorizar a la ciudadanía con esta imagen de los representantes políticos", señaló Ábalos en rueda de prensa en el Congreso minutos antes de la dimisión de la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid.

El número dos socialista aseguró que "tratan de impedir la moción de censura provocando una dimisión de la señora Cifuentes" e instó a Ciudadanos a dar "un paso decisivo y valiente" porque "hemos llegado a un punto evidente de cuál es la corrupción en Madrid". Y lanzó una pregunta al líder de la formación naranja:"¿Puede garantizar Ciudadanos que mañana no viene a surgir otro escándalo que nos avergüence a todos?".

Iglesias y Errejón

En esta misma línea se pronunció el líder de Podemos Pablo Iglesias que señaló que el motivo de la dimisión de Cifuentes tenía que haber sido"el caso del máster y el caso Lezo", no "este vídeo". "No hay derecho a destruir a un ser humano. Lo que estamos viendo es falso periodismo de tabloides, cloacas y sectores del PP utilizando a gentuza para destruir a un ser humano. No voy a entrar en esto porque en política hay límites y destruir a un ser humano es inaceptable", añadió.

Por su parte, el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón también mostró su preocupación porque "ese vídeo se haya guardado durante siete años cuando el supermercado lo tenía que haber borrado".

"Ha sido un mes de grave deterioro en las instituciones madrileñas, nos lo podíamos haber ahorrado sin llegar a este final entre trágico y patético. Ahora lo importante en quién decide el relevo", aseguró para después preguntarse: "¿Lo vamos a decidir las fuerzas políticas democráticas o los que han chantajeado a Cifuentes? No puede ser que los mismos que han guardado el vídeo durante siete años decidan ahora a quién se pone. Por eso, es importante que lleguemos a un acuerdo PSOE, Ciudadanos y nosotros para una alternativa democrática". Para ello, Errejón ya anunció que "se iba a poner en contacto con los de representantes del PSOE y Cs".

Rivera

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha atendido a los medios en el patio del Congreso, instantes antes del anuncio de la dimisión de Cifuentes, donde insistía en pedirle al PP el relevo en la Puerta del Sol: "Le pido a Rajoy que ponga fin a este bochorno, y no lo estoy diciendo por un vídeo, un tema personal que será ella quien tenga que explicarlo, lo estoy diciendo por una trama universitaria de corrupción en la que la beneficiaria máxima de esa trama es Cifuentes". Rivera ha dejado claro, una vez más, que Ciudadanos respaldará al sustituto que nombre el PP antes que respaldar la moción de censura en la Asamblea de Madrid del socialista Ángel Gabilondo.