Hay un "inquietante misterio en el cajón de la mesa de Cifuentes"

El Mundo dice que "Un vídeo humillante guardado desde 2011 remata a Cifuentes". Francisco Rosell se debate entre el reproche a la ya expresidenta por su incomprensible "defensa numantina" tras el máster y el "carácter chusquero que irradia la puntilla al caso Cifuentes". Entre que "Cifuentes estaba avalada por el éxito de una labor económica" en Madrid y su "resistencia" a dimitir tras las mentiras con el máster. "Sometida a una humillación personal con la difusión de imágenes que, por ley, deberían haber sido destruidas y que, en todo caso, corresponden a su vida privada. La utilización política de este vídeo bate una marca de indignidad en los bajos fondos de la política española". Sí, nadie le va a discutir el Guiness a Inda. "Pero nada de esto habría ocurrido si el PP hubiera obligado a Cifuentes a dar un paso al frente ante el cúmulo de evidencias sobre su falta de ejemplaridad". Muy cierto, así que hala, que vayan desfilando Errejón y sus trolas sobre su inhabilitación, Espinar, el especulador con pisos de protección, Carmena y su equipo de imputados, la colección de falsificadores de currículums… seguro que me dejo algo por ahí. "La dirigente popular se empecinó" en el dichoso máster vete tu a saber por qué y "esta pertinaz resistencia no ha hecho más que aplazar su salida". "La dirección del PP debe aprovechar la renuncia de Cifuentes para acometer una renovación profunda". ¡Casado! ¡Casadooooo! ¿Pero dónde se ha metido este chico? ¿No habrá hecho las maletas y cogido las de Villadiego viendo la degollina de su compañera?, aquí os quedáis yo me doy el piro y despellejáis a otro, que soy muy joven y tengo futuro en la empresa privada. Tadeu dice que "la hipocresía del PP no tiene límites", uf, ya lo creo que no. No sabemos si el hombre es un lobo para el hombre, pero tenemos ya constancia de que el pepero es un lobo para el pepero. "Con razón era menos valiente de lo que quería hacernos creer: cedió a la campaña de caso 'mauricihuendo' y omitió su deber de denunciarlo ante el juez así como la porquería circundante". Ayer, "un triste y antiguo episodio de cleptomanía acabó ayer con ella, ese vídeo de 'perrodismo' con el que deben de haberla chantajeado durante años algunos de los suyos". Así que ahora, "habla, Cifuentes: sé la 'pentita' del PP y recobra pronto la salud. Ya puedes contarlo todo". Eso sí, o te integras en un programa de testigos protegidos, cambias de nombre y de país, te operas y te tiñes de morena, o lo mismo te rompen las piernas como poco. Qué listo, este Tadeu. Porque, como dice Javier Redondo, ese vídeo infame "alguien lo tenía; alguien lo guardó. Y lo propagó. No en honor a ninguna verdad, dino dentro de los plazos de su propia finalidad. Por lo tanto la cuestión es quién y por qué ahora". Seguro que Inda nos lo cuenta, eso dará un porrón de click. Esteban Urreiztieta cuenta en un artículo los entresijos de "la maldición de la cinta asesina". "Estaba segura de que cualquier rastro de su paso por la trastienda del Eroski había sido convenientemente borrado. Esa era su falsa certeza, la explicación de su impostada beligerancia y por eso dijo, lanzando una referencia despectiva a los periodistas, que 'las especulaciones las dejaba a otros'. Ya entonces intentó desacreditar al mensajero y mostró un rostro hasta entonces desconocido al terminar una entrevista con Federico Jiménez Losantos y Pedro J. Ramírez en esRadio". Pues evidentemente no se enteraba de nada la mujer. "Junto a la leyenda del Eroski afloraron otras, episodios en colegios mayores y un máster fantasma. Pero también un inquietante y punzante misterio situado en el cajón de su mesa del despacho de la calle Miguel Ángel y que confirmaría que las maldiciones, a veces, se pueden volver contra quien las lanza". Mira Esteban, si no afecta a las arcas públicas, no gracias, te lo puedes ahorrar, déjalo en el cajón, hemos tenido bastante gore ayer. Lucía Méndez, que califica el episodio de "cruel, despiadado", "vergüenza y bochorno", se hace un montón de preguntas. La fundamental: "¿Qué tipo de ser humano se arriesga a ser arrastrado por el suelo pudiendo evitarlo?". Un político. "Ciudadanos y políticos sintieron ayer pena y asco mezclado con tristeza y estupefacción (…) Había otras formas de obligar a dimitir a Cifuentes". Hombre, supongo que hubiera bastado con que un alma caritativa le hubiera advertido de que el vídeo andaba suelto. Nos hubieran ahorrado un "espectáculo encarnizado e indigno", pero claro, las audiencias, los clicks, las páginas vistas, los visionados del vídeo, se hubieran resentido bastante.

El País dice que "El fin de Cifuentes deja un PP desprestigiado y a la deriva". Bueno, el prestigio del PP ya estaba bastante tocado. Supongo que ahora comenzarán las presiones para dejar gobernar a Gabilondo. El editorial es para partirse de risa. "Lo preocupante es la gestión que ha rodeado el escándalo", "la exhibición de trapos sucios guardados desde 2011 para su explotación política es un ataque de tono mafioso que nos arrastra a unas cloacas inadmisibles en democracia. Las peores prácticas de la lucha política mediante el golpe bajo y rastrero propio de grupos delincuentes". Oye, Cebrián, ¿hace falta que te recordemos lo que hiciste en compañía del PSOE con Josep Borrell? Porque para hablar de rastrero y golpes bajos no eres la persona más indicada. Rubén Amon hace un perfil de la expresidenta y dice que "Madrid era su meta volante a La Moncloa". Pues está peor de lo creemos, porque con ese problemilla hay que estar como un cencerro para aceptar ser delegada del Gobierno y presidenta autónoma, con que no te digo para aspirar a la Moncloa. Teodoro León Gross pone los pelos como escarpias a los peperos. "Se da por hecho que el vídeo es fuego amigo" y "hay temblor de rodillas calibrando que corra la lista". Lo dicho, Pablo Casado ha puesto pies en polvorosa. "Rajoy: pudo ahorrarnos este escarnio", riñe Berna González Harbour. Sí, me dicen fuentes fidedignas que hasta Tarantino pasó un mal rato con su estómago.

ABC y "la obligada dimisión de Cifuentes". Revela que "un empresario ofreció el dossier a varios medios a cambio de no informar sobre los negocios de Ignacio González". ¿Te lo ofrecieron a ti, Bieito? ¿Qué empresarios? Vamos a ver si hablamos claro de una vez. Dice el editorial que "es incomprensible que Cifuentes no dimitiera" con el caso del máster, que "se expuso innecesariamente a unas críticas que han acabado en un linchamiento personal. Tiene razón al afirmar que en su caída ha habido un propósito de arrasar su imagen, pero debió hacer autocrítica desde que accedió a la delegación del Gobierno y luego a la presidencia autonómica para medir los riesgos que implicaba asumir cargos con unos antecedentes personales que podían salir a la luz en cualquier momento". Podría haberse ahorrado este calvario, a quién se le ocurre. "Puede que se hayan traspasado líneas rojas de forma inadecuada pero ella no ha ayudado nada. No se puede tener un techo de cristal tan débil y lanzarse al debate político como si fuera de piedra". Y al PP ya le vale, "auspiciar la carrera de Cifuentes" sabiendo lo que sabía. ¿Y Rajoy, qué? Si en ese partido no se mueve una hoja sin que él dé su permiso tenemos a un sádico como presidente del Gobierno.

Marhuenda está satisfecho. "Cifuentes dimite", titula La Razón. Supongo que brindaría con champán con su socio Ferreras, al que ayer le caían hilillos de sangre por las comisuras de la boca y se ensañaba con el cadáver de la finada política con el celo del que no pudo darle la última estocada. Menos mal que acudió en su ayuda el Señor Lobo del PP. Marhuenda nos ahorra el bochorno de la conmiseración farisea y dice que se acabó, que hay que mirar al futuro. "La renuncia de Cifuentes ha venido forzada por circunstancias ajenas su gestión y no invalida en absoluto la excelente labor desarrollada en la comunidad de Madrid", pero a rey muerto rey puesto. "Toca ahora al PP de Madrid centrase en el futuro, recomponer sus filas, no dejarse desmoralizar y ponerse manos a la obra". Hay que "afrontar con decisión y sin complejos las próximas citas electorales. Entendemos el desconcierto que haya podido producirse entre sus filas ante hechos indeseables", pero se acabaron lo lloriqueos. A currar y recuperar votantes. Pilar Ferrer tampoco oculta la manía a Cifuentes. "Nada hay peor en la vida pública que ir de sobrada y éste ha sido el gran error de Cifuentes". "Hasta se creyó con ínfulas para suceder a Rajoy", dice con desprecio indisimulado. Cifuentes debía saber que "en política las envidias y dentelladas disparan sin compasión". "Cristina fue intrépida, osada y presurosa, sin atisbar que en esta fauna política los lobos heridos quieren morder la presa". Caramba, si esto fuera una serie y yo fuera la poli prota e investigara quién ha 'matado' a Cifuentes miraría con lupa Atresmedia.

La Vanguardia dice que "Cifuentes cae al fin y deja al PP sumido en el desánimo". Qué va hombre, deben estar ocupadísimos limpiando las alfombras de sangre, recogiendo las vísceras de la carnicería… y afilando los cuchillos para el siguiente.