Montoro se mofa de Rivera: "No voy a hacer más entrevistas, porque no se las leen"

La financiación con dinero público del golpe secesionista en Cataluña sigue enfrentando a Ciudadanos con el Gobierno. Albert Rivera ha sido el encargado, este jueves, de defender la postura de su grupo en el debate sobre las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Durante su discurso, ha vuelto a solicitarle al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicaciones sobre ese asunto en particular, después de que sus palabras en una entrevista en El Mundo hayan servido a los secesionistas para asegurar que no existe el delito de malversación que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, imputa a Carles Puigdemont, entre otros: "Señor Montoro, usted está siendo el principal argumento de Puigdemont y Junqueras para decir que no hay malversación ¿Pueden reconocer que sí que la ha habido, como dijo Dastis? Podrían reconocer que se les ha escapado, que les han engañado, o que no han controlado suficientemente las cuentas. No puede ser que usted, para defenderse como ministro, esté perjudicando los intereses de España".

En el turno de réplica, Montoro subrayaba el acuerdo de fondo entre el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos para aplicar el 155 en Cataluña después del referéndum ilegal del 1 de octubre y, con su habitual tono irónico, despreciaba la entrevista de hace unas semanas en la que dijo que no había habido dinero público detrás de aquella consulta: "Le rogaría que se leyera mis entrevistas. Mire, hago una cada no sé cuanto. Me comprometo a no hacer ninguna más, en lo que me quede de vida política, porque no se las leen y van a los titulares".

Montoro iba más allá asegurando que nunca negó la existencia de facturas del proceso secesionista: "¿Dónde digo yo que no hay falseamiento de facturas? Digo al contrario, que puede haber falseamiento de facturas. Lo digo en esa entrevista ¿Cómo no va a haber falseamiento de facturas? Puede haberlas. Claro que sí".

Las "pesadillas" de Montoro

Rivera, en la dúplica, contestaba: "Cuando leo según qué cosas suyas en El Mundo también pienso que son pesadillas, pero son verdad", replicaba antes de volver a leer los literales de la entrevista de marras, en la que Montoro negaba que las "urnas de los chinos del 1-O" y la manutención de Puigdemont se hubiese financiado con dinero público.

Según la versión que ha explicado recientemente el autor de la entrevista, el periodista Jorge Bustos, ésta se concertó por expreso deseo del Ministro de Hacienda (uno de los miembros más reacios del gabinete de Mariano Rajoy a aparecer en ellos medios) para colocar expresamente un mensaje sobre la situación en Cataluña.

"Que nadie imagine un desliz de Cristóbal Montoro del que ahora se arrepiente" comienza Bustos el artículo en el que explica la intrahistoria de su encuentro con Montoro.