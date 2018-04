Podemos ahora sí quiere legislar en caliente porque no le gusta sentencia de 'La Manada'

"Esta sentencia debería ser de violación", "no es abuso, es violación", "se solidariza con el agresor"… así es como valoran desde Podemos y el PSOE la sentencia de nueve años impuesta este jueves a los cinco miembros de 'La Manada' por un delito continuado de abuso sexual. Que los acusados hayan sido absueltos del delito de agresión, así como de un delito contra la intimidad, ha indignado a los partidos de izquierdas.

Pablo Iglesias ha asegurado en Twitter que "la condena a La Manada sólo por abuso es una pésima noticia ¿Cómo que no hubo intimidación? Parece que se estuviera diciendo a las víctimas que si no te enfrentas a 5 matones que te doblan en tamaño, arriesgando la vida, no te están violando. Vergüenza y asco". "Mientras la justicia no nos proteja nos cuidaremos entre nosotras. No estamos solas", afirma la portavoz del partido morado, Irene Montero.

Una ley específica

La portavoz de Igualdad de Unidos Podemos, Sofía Fernández Castañón, ha dado un paso más en sus declaraciones afirmando que la sentencia "es violencia institucional en el ámbito jurídico" porque "niega el delito de violación, minimiza la agresión y se da una solidaridad implícita con los agresores". "Pensemos en Diana Quer y qué ocurre si una mujer se resiste, cuando una mujer se resiste, vemos mujeres asesinadas", ha llegado a decir.

Fue precisamente tras encontrarse las pasadas navidades el cuerpo de Quer cuando Podemos apoyó la propuesta del PNV para derogar la prisión permanente revisable. Entonces Iglesias llegó a decir que era fundamental no legislar "en caliente" tras el asesinato de la joven. Ahora, tras otro caso de gran impacto social, apuesta por una ley específica que aborde "las violencias sexuales" y que "garantice recursos desde la Administración Pública para que estos procesos judiciales no sea culpabilizantes ni victimizadores".

El PSOE

Pedro Sánchez ha mostrado su disconformidad con esta sentencia en Twitter asegurando que "ella dijo NO. Te creímos y te seguimos creyendo. Si lo que hizo ‘La Manada’ no fue violencia en grupo contra una mujer indefensa, ¿qué entendemos entonces por violación?", se pregunta. "No es abuso, es violación", añaden en la cuenta oficial del PSOE. "Justicia era lo que pedía el ministerio fiscal. El fallo que hemos conocido hoy deja a las mujeres en una situación de absoluta vulnerabilidad. Hubo un no de la víctima".

Desde el PSOE además piden que "se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial. Debemos avanzar hacia una efectiva formación y especialización en violencia de género de los profesionales que trabajan en la justicia". "Queremos que se ofrezca formación para la interpretación y aplicación de las normas con el criterio de igualdad de trato, no discriminación de mujeres y hombres y perspectiva de género", dicen en Twiter.