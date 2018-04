Rajoy, "satisfecho", agradece al PNV aprobar sus PGE: "Es bueno para España"

Tal y como adelantó este periódico, el panel de votaciones ha sido el siguiente: 174 votos a favor y 176 votos en contra de PP, Ciudadanos, PNV, Foro Asturias, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Con estos apoyos ha sacado adelante el Gobierno el primer escollo de los Presupuestos Generales del Estado, las seis enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE, Unidos podemos, ERC, PdeCAT, Compromís y Bildu.

Un balón de oxígeno que le permite a Mariano Rajoy obtener la estabilidad necesaria en lo que esta de legislatura gracias al acuerdo alcanzado in extremis con el PNV en materia de pensiones. Y de ahí, el agradecimiento que ha expresado en público el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy en los pasillos del Congreso: "yo estoy satisfecho. Vamos a seguir trabajando con los grupos que nos han apoyado hoy. Quiero dar las gracias a todos los diputados que forman parte de distintos partidos porque ésta es una decisión buena para España".

El jefe del Ejecutivo respiró aliviado tras "este primer paso importante" aunque recordó que el PGE no se aprobará a finales del mes de junio tras su paso por el Senado. Pero afirmó que gracias a la luz verde en el debate de totalidad "creo que podemos afrontar la economía en los próximos años con un cierto optimismo pero sin bajar nunca la guardia. Se trata de gobernar bien e ir haciendo poco a poco lo que podemos hacer".

También presumió del acuerdo con los seis partidos que respaldan sus cuentas públicas porque "entre todos nos hemos puesto de acuerdo a qué debemos de dedicar el gasto. Es un presupuesto que trae crecimiento económico, prevé la creación de medio millón de empleos, cumple nuestros compromisos por Europa. Por primera vez hemos podido subir bien el sueldo de los funcionarios. También hemos podido atender bien las pensiones aunque todavía tenemos que hacer cosas que hacer para salir definitivamente de la crisis", dijo en referencia al acuerdo con el PNV en materia de pensiones.

El PNV matiza su apoyo

Previamente, en el debate en el Hemiciclo, el portavoz del PNV sacó también pecho por el acuerdo de aumentar las pensiones en 2018 conforme al IPC. "Tratamos de hacer política en el sentido más virtuoso del término", premió su portavoz, Aitor Esteban, quien se encargó de recordar que el PNV se reserva su voto en contra del dictamen de los PGE a finales del mes de mayo en el caso de que no se haya levantado aún el artículo 155 por la formación de un Gobierno. Los plazos son algo más que ajustados ya que el día 22 de mayo expira el plazo de formar gobierno en Cataluña y, dos días después, el 24 de mayo, se vota en el dictamen presupuestario en el Congreso.

El error de Quevedo

La anécdota del día la protagonizó el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que, si bien había informado a fuentes parlamentarias de su apoyo a las cuentas públicas, tal y como adelantó este diario, este jueves votó a favor y lo atribuyó a un error. Según Quevedo, él pulso el botón verde, voto afirmativo para aprobar las enmiendas a la totalidad y el diputado a su izquierda le advirtió de que se estaba equivocando y pulso el botón rojo de rechazo a las enmiendas. Según reconoció en los pasillos de la cámara baja al término de la sesión, "me dijo ‘te has equivocado’ y con toda la buena fe me dio en el éste… me ha dado intentado ayudar... Es una cosa un poco absurda, es patético, ya lo sé..."

Entre risas y restando importancia al incidente, Quevedo aseguró que el diputado en cuestión esta "destrozado" por el error. Según fuentes parlamentarias, se trata del diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, quien curiosamente votaba a favor del Gobierno no en contra como había marcado Quevedo desde su escaño.