Cifuentes renuncia de forma "irrevocable" a la presidencia del PP de Madrid

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha comunicado oficialmente al PP su renuncia como presidenta de los populares madrileños. Lo ha hecho mediante una carta enviada a la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, a la que anuncia su "renuncia irrevocable" al frente del PP de Madrid. La decisión llega tras su dimisión como presidenta madrileña y después de que diera a entender, en un mensaje a sus diputados en la Asamblea, que quería seguir al frente del partido en la región.

El actual secretario general regional del partido, Ángel Garrido, asumirá la presidencia regional hasta que se produzca la elección del nuevo presidente.

En la carta, encabezada por un "querida María Dolores", Cifuentes dice que es "una decision muy dolorosa" para ella porque lleva militando en el PP "mucho más de la mitad" de su vida, "siempre dando lo mejor de mí" y "luchando por principios y valores" que "son buenos" para Madrid y para España.

Destaca Cifuentes que es "la segunda renuncia" que hace "en menos de dos días", en alusión a su dimisión como presidenta madrileña tras difundirse un vídeo con el supuesto hurto de dos cremas en un supermercado. Dice que Cifuentes que tomó "estas dificilísimas decisiones" para "no perjudicar ni a los madrileños, poniendo en riesgo la presidencia de la comunidad" -en alusión a la moción de censura anunciada por la oposición por el caso del máster- "ni a nuestro querido partido", que necesita "estabilidad para continuar un proyecto político de centro que tan positivos resultados está obteniendo en nuestra región".

Cifuentes destaca en los últimos párrafos que siempre fue "leal a nuestro presidente, cuyo respaldo, aliento y cariño nunca me han faltado y que agradezco expresamente". Es llamativo, sin embargo, que la destinataria de la misiva no sea Rajoy sino Cospedal, a quien le pide que "dé traslado" de la renuncia al presidente del Gobierno.

Las últimas líneas son para elogiar la secretaria general del PP, su única valedora en las semanas de la polémica y quien le comunicó la decisión de Rajoy de dejarla caer: "No hace falta que haga especial mención, María Dolores, a mi lealtad hacia ti, no solo porque eres la secretaria general del partido, sino porque también eres mi amiga, y siempre me lo has demostrado". "Esté donde esté en cada momento, siempre podréis contar conmigo", termina.

¿Dejará también el escaño?

Cifuentes da el paso consciente de que iba a ser empujada a abandonar la presidencia del PP de Madrid. De hecho, fuentes de la dirección nacional apuntan que se implantará una gestora de aquí al nuevo congreso regional para controlar por completo la estructura, informa P. Montesinos.

Ahora, el debate en el partido es si también dejará el escaño en la Asamblea de Madrid. Un sector del partido se lo pide. Así lo sugirió públicamente Rafael Hernando. Si bien, ella mostró en un primer momento su deseo de seguir en la Cámara autonómica.

"La información que tenemos es que, por ahora, no lo va a dejar, pero veremos qué pasa", explicaron las fuentes consultadas. En Génova creen que retener el escaño puede ser "complicado y doloroso".