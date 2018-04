Granados, sobre la caída de Cifuentes: "Si buscas venganza, cava dos fosas"

Francisco Granados comparecía por cuarta ocasión solo en relación a la supuesta financiación ilegal del PP madrileño.El exconsejero la Comunidad de Madrid no ha abundado este viernes en el supuesto dopaje electoral de campañas, la novedad de su discurso a la salida de la Audiencia Nacional tiene como protagonista a Cristina Cifuentes.

Ha explicado su versión sobre la aparición del conflicto del máster y la posterior filtración del vídeo del robo de las cremas en un supermercado: "Oigo en las tertulias demasiadas historias. En los gobiernos de Esperanza Aguirre y mientras ha sido presidenta del Partido Popular de Madrid no ha habido familias. Es mentira, no ha existido esa división, no ha habido eso que se esta diciendo de que unos se tapan a otros. Esto responde más a cuestiones personales. Hay una frase que me gusta mucho: si buscas venganza, cava dos fosas. Creo que este tipo de cosas responden más a cuestiones personales que nada tienen que ver conmigo ni tampoco con el PP de Madrid. No inventemos historias que no es tan complicado".

El ex secretario general del PP madrileño ha aclarado que "no sabía de la existencia del video. Sí que es verdad que rumores sobre la cuestión ha habido en los últimos años; pero ya saben ustedes que cuando uno se dedica a la política este tipo de rumores son muy habituales". Granados no está "nada contento con lo que ha ocurrido en los últimos días" con Cristina Cifuentes. "Ninguna persona de bien se puede alegrar y menos aún si conoces al afectado. Es un momento de profunda tristeza porque ningún ser humano se merece una situación tan bochornosa".

Granados se ha referido a su relación con la expresidenta madrileña: "Es verdad que a mí Cristina me ha insultado mucho durante los últimos tiempos. Creo que no se ha portado bien conmigo, que ha sido muy injusta, pero eso no quita para que yo sienta tremendamente en lo personal todo esto que ha ocurrido, y no solo yo, en casa todos nos hemos visto muy afectados porque es algo que nadie merece".

En lo puramente procesal, el supuesto cabecilla de la Operación Púnica ha ratificado la versión que prestó anteriormente. Explicó ante el juez García-Castellón de la Audiencia Nacional que la campaña que aupó en 2007 a Esperanza Aguirre recibió impulso con dinero al margen de los gastos oficiales del partido. Señaló, sobre todo, a Ignacio González como el diseñador de este método, aunque no aportó ninguna prueba. Después de presumir de que él se iba de los sitios con los bolsillos vacíos, entregó en su última comparecencia facturas presuntamente falsas de la Consejería de Justicia que dirigía su predecesor Alfredo Prada.

Sobre las dos cuentas bancarias que abrió en Suiza como alcalde de Valdemoro, Granados no determinó el origen del millón y medio de euros que habría ocultado en el país helvético. "Ha habido una pregunta sobre la estructura de las campañas electorales y me he ratificado en lo que dije. No es incidir en nadie en concreto sino especificar cual era la estructura de toma de decisiones durante esos años, nada más".