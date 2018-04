El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha afirmado que su voto para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no está "garantizado ni comprometido" y ha negado que se haya dado una "negociación".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el dirigente del PNV se ha referido al acuerdo alcanzado por su partido este miércoles con el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, para superar la primera votación en el Congreso de los Presupuestos de 2018 a cambio de una subida de las pensiones al ritmo del IPC y retrasar la aplicación del factor de sostenibilidad.

Tras señalar que en el contexto en que arranca el debate presupuestario el PNV tomó una primera decisión de no presentar enmienda de totalidad y no negociar con el PP, ha advertido de que "sigue sin negociar" pero se abrió "un paréntesis" en el que los nacionalistas vascos elevaron la cuestión de las pensiones a "condición 'sine qua non'" para no abstenerse en el debate de las enmiendas.

"Tras esa condición, al ser reconocida y admitida por el PP, el PNV decide dar curso al debate presupuestario y no votar la devolución de las cuentas", ha descrito.

Según ha desgranado, "a partir de ahí se ha abierto la posibilidad de ver materializada la decisión sobre la actualización de las pensiones y que se desactive en 155, no solo nominalmente sino toda la intervención que ha practicado el Estado sobre las instituciones catalanas". "Es el tiempo que nos estamos dando además de las enmiendas parciales que cada grupo haya presentado", ha añadido.

De este modo, ha valorado que se ha dado vía a que los presupuestos puedan ser debatidos y aprobados pero "el PNV no tiene comprometido el voto de llegada". "No está garantizado ni comprometido el voto del PNV para la aprobación de los presupuestos", ha advertido.

"La víspera de la votación del debate sobre las enmiendas a la totalidad se produce un contacto y el PNV le traslada la condición. Se resisten y a la mañana siguiente contestan y aceptan. A partir de ahí no ha habido ninguna negociación de ninguna enmienda", ha incidido, para añadir que "ahora empieza la negociación".

"Si el PNV se abstiene por no admitir el PP la condición, caen los presupuestos. Teniendo en cuenta las otras dos vertientes, el 155 y el conjunto de enmiendas que presentemos, además de lo referido a la subida de las pensiones, ahí se abre el proceso negociador", ha insistido.