El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha declarado en una entrevista concedida a la COPE que el magistrado Ricardo Javier González, quien, con su voto particular, pidió la absolución de los cinco miembros de la Manada, que "es una persona que ha tenido algunos expedientes, que tiene algún problema".

El titular de la cartera de Justicia ha dicho: "No tengo la información, por lo tanto, sería un frívolo o un irresponsable si dijera lo que no sé. Lo que sí digo es que en una carrera de 5.500 personas, hay extraordinarios profesionales y también, como en cualquier cuerpo profesional, hay algunas personas que (sic) la labor del Consejo es la de asegurar que quien ejerce la jurisdicción está en pleno ejercicio de sus facultades. Por lo tanto, esa labor la tiene que ejercer…".

Catalá remataba así: "No he descalificado a la persona, entre otras cosas porque no le conozco personalmente. Yo le digo que a mí me han dicho que es una persona que ha tenido algunos expedientes, que tiene algún problema".

Villegas: "Esto no se puede hacer"

Por su parte, el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio, preguntado por las declaraciones de Catalá, ha dicho: "Como responsables públicos, no queda más que respetarla y esperar los recursos correspondientes. Lo que no puede hacer el ministro de Justicia es atacar a los jueces, o decir al CGPJ lo que puede o no puede hacer".