"La ciudadanía actúa al toque de corneta del caudillo Pablo Iglesias"

El Mundo habla de ETA. "Primer juicio a cuatro jefes de ETA por crímenes de lesa humanidad". También cuenta las condiciones imposibles de Manuel Valls para presentarse a alcalde de Barcelona. "Valls llama a construir una plataforma que pueda incluir al PP y al PSC". Este buen hombre no sabe dónde se ha metido. Al periódico le parece una idea genial. "Su deseo de liderar un proyecto transversal, aglutinador y por encima de siglas es oportuno en un contexto como el actual en el que lo identitario contamina todo debate político, por lo que las sinergias entre constitucionalistas son decisivas frente al independentismo. Así pues, aunque se antoja más que improbable ver unidos a Cs, PP y PSC en una candidatura, su propuesta sí podría movilizar a sectores muy diversos cansados de sectarismo que aspiran a ser representados por figuras que defienden los valores constitucionales sin complejos". En Valls se entiende tanta ingenuidad, vive en Francia, pero Rosell, que tú eres español. ¿PSC y PP juntos? Vamos, ni en sueños. Federico Jiménez Losantos comenta el artículo de Llamazares el sábado en El Mundo "¿Qué está pasando en IU? ". "La clave es si el comunismo defiende la Transición o asume la teoría de la ETA sobre el Régimen del 78. O se reivindica o se entierra". IU dejó de existir cuando Alberto Garzón vendió al partido a Pablo Iglesias por cuatro perras y un puñado de escaños, el suyo el primero. Raúl del Pozo dice que "algunos insobornables comunistas culpan a Garzón de querer cargarse el partido disolviéndolo en Podemos (…) Le siguen acusando no solo de haber perdido el perfil ante Podemos, sino de liquidacionista, al provocar la voladura del PCE". Llamazares y los cuatro gatos insobornables que quedan en IU ya pueden dedicarse a escribir tribunas y a hacer de comentaristas con Ferreras. IU dejó de existir cuando pasaron del no nos vamos a ir a Podemos, punto a aceptar las migajas que les ofreció Iglesias a cambio de sus votantes.

El País dice que "la batalla política de la lengua se extiende a otras autonomías". "El PP y Ciudadanos ven una agenda oculta en los Gobiernos de Comunidad Valenciana, Navarra y Baleares para seguir los mismos pasos del procés". ¿Cómo oculta? Si lo hacen a los ojos de todo el mundo. Xavier Vidal-Folch es uno de los pocos a los que le sigue inspirando la formación de Gobierno en Cataluña. Sí, sí, recuerden, en diciembre hubo unas elecciones, las ganó Arrimadas pero los indepes obtuvieron mayoría absoluta, ¿se acuerdan? "La fecha tope es el 22 de mayo. El independentismo catalán debe optar por continuar la agitación mediante un procés bis o volver al raíl del Estatut, de la legalidad democrática del catalanismo firme pero constructivo, pactista y eficaz". Interesante, muy interesante. Otro que vive en las nubes.

ABC lleva encuesta. "El caso Cifuentes impulsa a Cs como primera fuerza en Madrid". Otra encuesta que ganan los de Rivera. Aprovecha Rubido para dar un sopapo al PP. O espabila o se van al carajo. "Lo que está claro es que se han acabado definitivamente las mayorías absolutas y el PP no puede confiar en sus graneros tradiciones de votos, porque ya no los tiene (…) Ya no hay voto cautivo", bravo, bien, ya era hora. "Quizás sea el momento de replantear su estrategia y encarar el empuje de Ciudadanos. Al PP le queda un año para recuperarse como opción de gobierno, afrontando su renovación interna como una cuestión de supervivencia". Entender que Ciudadanos no son sus criados sería un buen comienzo. Ignacio Camacho se empeña en que todos los votantes de Rivera son antiguos peperos. "Es un simple valor-refugio de los votantes del moderantismo, que proyectan sobre el partido naranja las expectativas que el PP ha defraudado. Su crecimiento no se debe tanto a lo que es, ni a lo que parece, como a lo que quieren ver en él unos electores sumidos en el cansancio, anhelantes de la frescura perdida por un PP abotargado". ¿Se les ha pasado por la cabeza a los analistas que a lo mejor no todos los votantes de CS provienen del PP?

La Razón dice que "Ternera reaparecerá en el acto de disolución de ETA". Como si fuera un artista. Marhuenda intenta razonar sobre el aquelarre que se ha montado con la sentencia de la Manada. Recuerda a podemitas y socialistas su actitud con la Prisión Permanente Revisable o la doctrina Parot. "Hay demasiada hipocresía en circulación estos días y un exceso de desinformación y superficialidad. La justicia no se decide en las calles ni en las plazas, ni siquiera es un juez o un tribunal, es un sistema conformado por distintas instancias jerarquizadas que permite el acceso a recursos". Inda dice sin rodeos que "una vez más, y van tropecientas, la ciudadanía actúa al toque de corneta del comandante Pablo Iglesias", hala, todos a la calle a linchar jueces. Critica Inda que "influye decisivamente el hecho de que el 75% de los medios esté en manos coletudas", y él sabe bien de lo que habla porque está todos los días en una de ellas. "A golpe de agitprop podemita", en cuanto "el caudillo dice ¡arre!", todos como un rebaño de ovejas.