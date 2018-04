Margarita Robles: "Catalá sabe lo que dice"

La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles ha apoyado las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmando que el juez que emitió un voto particular en el caso de la Manada no está en plenas facultades.

"Cuando Catalá dice lo que dice estoy segura de que lo dice porque sabe lo que dice. Yo he pedido al CGPJ seguimientos a este magistrado", ha dicho, que ha considerado que el voto particular "contiene insultos y ofensas a la víctima. "La independencia judicial no puede permitir esos insultos" y el CGPJ "no puede ponerse ahora de perfil".

Robles ha asegurado que el ministro de Justicia tiene "conocimiento de causa" cuando hace esas insinuaciones sobre el juez. "No se puede tardar cinco meses en poner una sentencia. Sin entrar a valorar las declaraciones de Catalá estoy convencida de que tiene convencimiento de causa y el Consejo tiene que dar explicaciones de por qué no ha habido un seguimiento" a este juez.

"No es aceptable utilizar un voto particular para ofender a la víctima y a los propios compañeros de tribunal".