El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dicho en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio que su partido está abierto a la candidatura conjunta propuesta por el ex primer ministro francés, Manuel Valls –quien señaló, este domingo, que está dispuesto a liderar una plataforma de partidos constitucionalistas para el Ayuntamiento de Barcelona en las municipales del año que viene–.

En este sentido, Villegas ha declarado que aún "no se ha hablado del mecanismo para presentarse a las elecciones" y que, en su partido, "estamos abiertos a la candidatura de un independiente, como Valls, y abiertos a una candidatura en la que puedan llegar más independientes".

El político centrista ha criticado al PSC, que "lidera poco ya en Cataluña y en Barcelona, y lidera poco porque le falta aclararse" y "se pierde ante ciertos complejos ante los nacionalistas o los separatistas", y al PSOE y a Pedro Sánchez, quienes "deben aclararse y saber qué idea de España defienden". Ha sostenido que las relaciones con los socialistas "son las normales", aunque sí aprecian un tono "un poco agresivo": "Están descolocados, en fuera de juego".

Además, Villegas entiende que Cs escueza tanto en las filas del PNV: "El principal objetivo de los nacionalistas vascos es que Cs no gobierne en España. Y tienen razón en ese objetivo: con Cs se les va a acabar una forma de hacer política y de influir en la política nacional".

La encrucijada de Madrid

Sobre la situación política en la Comunidad de Madrid, Villegas ha dicho que conversaron con el PP la semana pasada y que, desde entonces, no han "tenido más noticias" sobre el sucesor de Cristina Cifuentes. Sobre si Ángel Garrido le parece o no un buen candidato, el diputado naranja ha dicho que "no vamos a entrar en las quinielas. Es el PP el que tiene que decidir. Nosotros ponemos muy poquitas condiciones".

También se ha referido al actual líder de Cs en la región, Ignacio Aguado: "Tendremos unas primarias en enero. Estamos muy contentos en la Ejecutiva con el trabajo que se está haciendo en la Asamblea de Madrid y con el trabajo de Ignacio Aguado. Estamos seguros de que será una de las opciones".

Catalá y el juez de la Manada

Finalmente, preguntado por las declaraciones de Catalá sobre el juez que emitió el voto particular en la sentencia contra la Manada, ha dicho: "Como responsables públicos, no queda más que respetarla y esperar los recursos correspondientes. Lo que no puede hacer el ministro de Justicia es atacar a los jueces, o decir al CGPJ lo que puede o no puede hacer".