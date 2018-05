Los gazapos y "verdades sesgadas" de la exposición sobre la Guerra Civil de Carmena

"Aquí hay muchas verdades ocultas, muchas verdades sesgadas… Y hay que contarlo todo". De esta manera describe el edil del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Corral, la exposición No pasarán. Madrid 1936. 16 días, organizada por el gobierno de Manuela Carmena.

Junto al portavoz de su grupo, José Luis Martínez Almeida, recorre la muestra, que ya chirría desde el inicio: la primera foto no se corresponde con el lapso temporal en el que está enmarcada. "Es del verano del 36, no de noviembre", explica Corral.

Asimismo, no todos los que participaron en la defensa de Madrid fueron voluntarios. Había "unidades regulares de carabineros, guardias de asalto, mandos profesionales del Ejército. Y no hay que olvidar que el 29 de octubre el Gobierno de Largo Caballero decreta la militarización de todos los varones de 20 a 45 años; si no se presentaban a hacer el servicio militar o fortificación podían ser declarados desertores".

Asimismo existe "una orden de reclutamiento forzoso desde octubre del 36, se forman esas primeras brigadas mixtas y son las que se estrenan aquí. Esa visión del pueblo descamisado, defendiendo Madrid no es del todo cierta". Tampoco aparece en la exposición el general Vicente Rojo Lluch (1894-1966). "Es el gran artífice de la defensa de Madrid" y simplemente se alude a una cita suya.

En la exposición "se pasa de puntillas sobre la más grande masacre de civiles en retaguardia que se produce en la Guerra Civil: entre 3.000 y 5.000 madrileños son asesinados en Paracuellos". Así, el concejal popular señala que "lo que impresiona de esta exposición es esa visión sesgada, haberte quedado solo en una faceta y haber olvidado esto que pasó. Madrid fue una ciudad martirizada desde dentro y desde fuera". Y es que la exposición -llevada a cabo por el tercer teniente alcalde de la ciudad y responsable de la oficina de Derecho Humanos del Consistorio, Mauricio Valiente - "recoge la deshumanización del enemigo".

Otra de las ausencias que destaca el PP es la de Melchor Rodríguez (1893-1972), director general de prisiones durante la guerra, último alcalde de Madrid, "paró las sacas y las matanzas de Paracuellos" y de los primeros reprasaliados por el franquismo en la ciudad.