Elsa Artadi encabeza las quinielas para presidir la Generalidad

Nuevo pleno en la cámara catalana. A partir de las once de este jueves, si los habituales contratiempos de la política en Cataluña no lo evitan, el Parlament acogerá una sesión para abordar por la vía rápida, lo tradicional del separatismo, las modificaciones pertinentes en la ley de presidencia de la Generalidad para que se puede investir presidente autonómico en ausencia, vía telemática, por correo electrónico, por Skype o en holograma presente.

Sin embargo, no es Puigdemont el candidato mejor situado para convertirse en el próximo presidente, sino su segunda, Elsa Artadi, alto cargo del 155 hasta que en enero formalizó la renuncia tras haber sido elegida diputada. Una "gran profesional" a decir de sus exsuperiores Soraya Sáenz de Santamaría y Roberto Bermúdez de Castro, secretario de Estado de Administraciones Territoriales.

El expresidente de la Assemblea Nacional Catalana y número dos de la candidatura de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, todavía no ha oficializado su renuncia a la investidura, a diferencia de Jordi Turull, pero avala a Artadi. Tiene todo su apoyo para optar a la presidencia en un quinto o sexto intento.

El delegado de Junqueras, Pere Aragonés, nuevo hombre fuerte en ERC y en la actualidad secretario de Economía de la Generalidad intervenida, también avala a Artadi, según ha comentado en una entrevista en la radio oficial de la administración autonómica, Catalunya Ràdio. Así pues Artadi tiene todos los parabienes y sólo falta que Puigdemont ratifique su nombre en la reunión que tiene previsto celebrar este fin de semana en algún lugar de Berlín con sus diputados de JxCat.

Presiones de los presos

Los presos y sus familiares presionan para que Puigdemont desbloquee la situación. Quieren que se constituya un gobierno autonómico porque consideran que tendrían a su disposición muchos más recursos de defensa. Hasta la mujer de Junqueras ha roto seis meses de silencio, los mismos que lleva encarcelado su pareja, para reprochar a Puigdemont que todavía no haya gobierno. De las declaraciones de los dirigentes del núcleo duro del expresidente se infiere que la repetición de las elecciones no es una opción, aunque la Assemblea Nacional Catalana (ANC) persiste en que Puigdemont o nada y organiza una encuesta interna para que decidan las bases si se puede cambiar de candidato sobre la campana. También la CUP es de la misma opinión, pero en segunda vuelta sus votos ya no serían necesarios para investir a Artadi porque de momento Puigdemont y otro fugado, Antoni Comín, han votado por delegación en pleno sin contratiempos.

La oposición clama en vano contra dicha delegación y también contra la pretensión de cambiar la ley de presidencia por el procedimiento de urgencia, pero el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, actúa a las órdenes del grupo de Puigdemont y facilita todo tipo de escenificaciones y amagos en sede parlamentaria. Muestra el mismo respeto por las resoluciones del Tribunal Constitucional que su antecesora ahora en prisión Carme Forcadell. Tampoco hacen efecto las recomendaciones del "Consejo de Garantías Estatutarias".

Los aspirantes

Salvado el trámite del pleno de este jueves y la reunión en Berlín de JxCat, se confía en que se invista un presidente o presidenta la Generalidad antes de la fecha tope, el 22 de mayo. Además de Artadi, en las quinielas figuran los nombres de la alcaldesa de Gerona, Marta Madrenas, el de Mollerusa (Lérida), Marc Solsona, el expresidente de Òmnium, Quim Torra, el exdirector de la radio del conde de Godó, Eduard Pujol, y hasta el de Laura Borràs, directora hasta enero de la Institución de las Letras Catalanas, otro chiringuito de la Generalidad. Pero en el nacionalismo se insiste en que nada es definitivo y se remiten a la propia designación de un desconocido Puigdemont tras la renuncia de Mas en enero de 2016.

En el frente penitenciario, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart han sido trasladados al mismo módulo de Soto del Real y Jordi Turull y Josep Rull ya comparten celda en Estremera.