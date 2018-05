La mafia se pone en marcha: amenazan a Rivera con vídeos y dosieres

El Mundo lleva una encuesta que se resume en dos titulares: "El PP pierde ya la mitad de sus votantes en Madrid" y "Cs vencería con holgura en la Comunidad, el PSOE no despega y Podemos se estanca". Son resistentes los podemitas, córcholis. Luis María Anson lanza un aviso a Ciudadanos para poner los pelos como escarpias. "Me aseguran que se preparan ofensivas desde dentro para erosionar al líder de Ciudadanos y también al partido. Se manejan dosieres e informes enmascarados. Se susurran hechos reprobables, cifras comprometedoras, vidriosas circunstancias, vídeos escondidos". Vamos, que se afilan cuchillos para hacerle a Rivera un Cifuentes como una casa con material fabricado en las cloacas del CNI. Que empiece el espectáculo. Federico Jiménez Losantos habla del acoso a los jueces. "El grado de brutalidad mediática en el linchamiento personal al juez González sólo tiene un precedente, pero tan cercano que parce mentira que no se vea su relación: el acoso al juez Llarena por el separatismo catalán y sus aliados mediáticos, en especial las telesorayas: la de Ferreras, la de Godó y la TV3". "Sobrecoge la idiocia de unos partidos políticos y unos medios de comunicación que han confiado a los jueces el futuro de España como nación, como Estado de derecho, pero no caen en la cuenta de que esta campaña de populismo judicial digno del Gorila Rojo (¿Jueces molestos, retrógrados, fascistas? ¡Despídanse!) coincide, y no por casualidad, con la campaña de desprestigio que vienen padeciendo el Tribunal Supremo y la Justicia española en general a manos de los golpistas catalanes y vascos, y de sus socios comunistas y demás". Santiago González monta un mural con las burradas de La Sexta a cuenta de la Manada. "Uno de los especímenes que frecuentan La Sexta Noche es Loreto Ochando, que funge de tertuliana en su especialidad 'huelebraguetas'. El sábado pasado explicó que el juez González 'el único sexo que ha practicado y que ha visto es con su propia mano y viendo vídeos en internet'". Qué nivel, Loreto. Se le ha debido de acabar el chollo del PP de Valencia. Después, "Javier Pérez Royo realizó un ejercicio quizá exagerado de empatía, también en La Sexta, al decir que para la víctima del caso 'tiene que haber sido mucho más dolorosa la conducta de los jueces que la la de los que la agredieron'". Válgame Dios, La Sexta se supera cada día. "Añadió un toque de indecencia para referirse al autor del voto particular: 'Este señor se podía haber unido a La Manada y haber participado en la penetración'. Y este tío es catedrático de Derecho Constitucional, hay que joderse". Pulula cada elemento por esa televisión...

El País dice que "el feminismo toma la voz en los actos sindicales del 1 de Mayo". Algo había que hacer, los sindicatos ya no pintan nada. El editorial intenta colocar a su Ángel Gabilondo en la presidencia de Madrid, ya que en las urnas lo ve difícil. "La corrupción ha ensuciado las cuatro últimas presidencias, marcadas también por el enfrentamiento entre familias, los ajustes de cuentas y las vendetas que parecen estar en el origen de la caída de Cifuentes (…) La credibilidad del PP esta lesionada". Pero el caso es que "Ciudadanos espera un nuevo candidato del PP para renovar su acuerdo de investidura" y, cachis, "PSOE y Podemos no suman escaños para llevar a la presidencia a Ángel Gabilondo, el único que aprueba en la encuesta" de El País. "El 65% de los preguntados por Metroscopia apuesta por relevar al PP y que sean otros quien gobiernen". Ya, pero resulta que la última vez que se les preguntó a los madrileños en unas elecciones, que no en una encuesta de parte, decidieron que gobernara el PP, cosas de la democracia. Si nos ponemos así, debería gobernar Cs que es el partido que gana en las encuestas. No hay que ser tan impaciente, en un año Ángel Gabilondo tendrá una nueva oportunidad para ganar donde hay que ganar.

ABC dice que "la Moncloa no comparte la alusión personal de Catalá". Pues que le destituya, ya está bien, hombre. Tampoco compartió lo de Montoro y ahí está el tío, tan pichi. Curri Valenzuela sale en defensa del ministro de Justicia. Para ella, lo de menos es que un ministro se comporte como un comentarista de barra de bar, "lo importante es que anda libre por ahí dictando sentencias un juez que valora más lo bien que se lo pasan los agresores que el sufrimiento de su víctima", dice haciendo méritos para que Ferreras la incluya en sus tertulias. El caso es que "el gobierno de Rajoy se está convirtiendo en el pim-pam-pum de los medios de comunicación y la opinión publica". En el castigo llevan la penitencia.

La Razón también trae una encuesta que dice lo que todas. "Cs vencería en Madrid y podría gobernar con el PP o el PSOE". Qué gusto poder elegir, pinto, pinto gorgorito. Marhuenda se marca un optimista editorial para animar al PP, que está de capa caída. "Hay candidatos. En el PP de Madrid se muestran seguros de encontrar los mejores aspirantes a la comunidad y al ayuntamiento pese a las encuestas que les dan por derrotados". Y prometemos no cargárnoslos con vídeos y dosieres. Pilar Ferrer, varios días después de que lo publicara Pablo Montesinos en Libertad Digital, anuncia el "tándem perfecto: Soraya y Casado". "Brillan con luz propia", dice, "representan una imagen limpia e ilusionante para los suyos". Pues mira, que les quieran en su partido siempre es una ventaja, lo mismo así se libran de vídeos, dosieres y cacerías en ca los socios de Marhuenda.