Maroto sale en defensa de Catalá: ha puesto voz a lo que piensa la gente

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha salido este miércoles en defensa del ministro de Justicia, Rafael Catalá, criticado por toda la judicatura tras insinuar que el juez discrepante del caso La Manada estaba loco. En su opinión, ha puesto voz a lo que piensa la gente.

Asociaciones de jueces y fiscales pidieron la dimisión de Catalá por sus declaraciones sobre el magistrado Ricardo González, firmante del voto particular de la sentencia de 'La Manada' que pedía su absolución. "Cuando todos saben que tiene algún problema singular, me sorprende que el CGPJ no actúe", dijo el ministro.

En una conversación informal con los periodistas, en la recepción del Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, Maroto ha dicho que él no iba a entrar en esas declaraciones acerca de que el magistrado González tiene un "problema singular" y ha hecho hincapié en que el ministro lo que ha hecho es decir lo que piensa la gente.

Es más, ha señalado que si el titular de Justicia no hubiera dicho nada tras la sentencia de 'La Manada', se le estaría ahora criticando tanto o más que por esas declaraciones. A su entender, falta "ojo clínico" en los juzgados y en los políticos, pero al ministro no le ha faltado en esta ocasión ese ojo clínico.

El respaldo de Maroto, sin cámaras delante, se produce después de que el martes fuentes de la dirección nacional se quejaran de que Catalá "ha metido en un lío innecesario" a Mariano Rajoy. "Fue por su cuenta", deslizaron en el PP. Este miércoles, el presidente fue preguntado en varias ocasiones por esta cuestión en Burgos pero optó por guardar silencio. Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal tampoco quisieron atender a los medios en los actos del Dos de Mayo.