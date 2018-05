La ex líder de Podemos Navarra denuncia "acoso" y "maltrato" por parte del partido

Podemos Navarra es un auténtico polvorín. Tras meses de disputas internas y después de que los críticos se hicieran con el poder en un grupo parlamentario foral dividido en dos, ahora, la diputada critica y exsecretaria general del partido en la región, Laura Pérez Ruano, denuncia "acoso", "maltrato" y una "purga política" después de que la Comisión de Garantías Democráticas Estatal confirmase su expulsión.

Este órgano, que supuestamente es el tribunal interno de Podemos, ha confirmado este jueves la decisión adoptada el pasado enero por la Comisión de Garantías Autonómica y le ha pedido a Pérez Ruano que entregue el acta, algo que ella no piensa hacer.

Ha sido la propia Pérez Ruano la que lo ha anunciado en Twitter con unos mensajes en los que además denuncia una "purga política" contra ella "impidiendo, obstruyendo y ninguneando mi trabajo parlamentario".

La acusación y su defensa

Podemos Navarra le acusó de "irregularidades en el ejercicio de sus funciones como cargo electo" y de un uso de su escaño parlamentario en beneficio propio al participar en el debate de una iniciativa en defensa de docentes interinos de Educación, cuando era una de las afectadas.

Ella se defiende diciendo que "la ejecutiva de Navarra de Podemos", dirigida ahora por el oficialista Eduardo Santos, "practica la purga política, avalada por las Comisiones de Garantías; impidiendo, obstruyendo y ninguneando, desde que dejara de ostentar la secretaría general, mi trabajo parlamentario, en detrimento del proyecto". "Se me ha juzgado sin practicar todas las pruebas y vulnerando mi derecho de defensa, la presunción de inocencia y mi dignidad. Se ha cuestionado mi palabra y presumido la veracidad de la de la Ejecutiva de PODEMOS Navarra", asevera.

Según Pérez Ruano, en el partido de Iglesias se dan "prácticas patriarcales y jerárquicas, que aniquilan antidemocráticamente la crítica, ensañándose especialmente con las mujeres que damos un paso al frente".

"Por responsabilidad, no puedo dar por zanjado este expediente, por lo que estudiaré las vías judiciales oportunas. El acoso político, el escarnio público y maltrato al que me he visto sometida es impropio de una organización que dice defender la ética y el compañerismo", avisa en su Twitter.

📣La Comisión de Garantías Democráticas Estatal ha ratificado mi expulsión de PODEMOS y solicita la entrega mi de mi acta parlamentaria.

Abro [HILO] expresando mi postura e interpretando lo sucedido 👇🏾 — Laura Pérez Ruano (@laperua) 3 de mayo de 2018

Con este escándalo no solo se puede ver afectado Podemos, también podría verse comprometida la estabilidad del Gobierno foral de Uxue Barkos, que está sostenido por el cuatripartito en el que se encuentra la formación de Pablo Iglesias.