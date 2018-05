Pablo Casado recibe una cabeza de caballo

El Mundo dice que "veinte terroristas cuidarán en secreto del 'legado de ETA'". Dice el editorial que "la disolución de ETA llega demasiado tarde. Y se produce, no lo olvidemos, única y exclusivamente porque llevaba ya muchos años derrotada por el Estado de derecho. Pero no existe razón alguna para que los poderes públicos varíen un ápice su actuación". Como además "en el País Vasco y Navarra persisten entramados que siguen fomentando el terrorismo y la cultura de la violencia, como tristemente se vio en Alsasua, debemos alertar sobre el cuidado con el que políticos y organizaciones sociales deben gestionar la cacareada y propagandística disolución de ETA". Si no fuera por lo que aburren, sería para sentarse delante de la televisión con unas palomitas. Lucía Méndez narra el nuevo espectáculo que ofreció ayer el PP al respetable. "Santamaría y Cospedal escenifican su rivalidad en la fiesta del 2 de Mayo". Vamos, dos señoras tirándose del moño en vivo y en directo. "Llegaron, proporcionaron un festín a los fotógrafos y se fueron sin hacerse cargo del estado de ánimo de un PP madrileño desnortado que busca a quién mirar". Como dos colegialas, vergüenza debería darles.

El País entrevista a Urkullu, que deje un titular que no es el de portada: "Rajoy es sensible a un cambio en la política penitenciaria". Rajoy es sensible a todo lo que le permita seguir en Moncloa. Un largo editorial que no merece apenas menciones por repetitivo a lo largo del tiempo. "La disolución (de ETA) no extingue sus culpas, pero es un alivio para la democracia". A lado, una paginita entera para ¡Nicolás Maduro! Lo del 2 de Mayo nos lo cuenta Javier Casqueiro. "Un Dos de Mayo sin tregua en la guerra del PP de Madrid". "Casado, protagonista e incógnita". Dice que "el portavoz del PP fue la estrella de los actos del Dos de Mayo, dado el abismo entre Santamaría y Cospedal". "Casado dice que no teme nuevas investigaciones sobre su pasado, en ningún sentido". Frase sospechosa en el diario que días atrás husmeó en el currículum del joven pepero. ¿Cabeza de caballo para el muchacho? Últimamente está muy de moda esta práctica.

ABC nos hace el favor de no regalarle a ETA la portada. Se la cede a las chicas de Rajoy dando la nota en un acto institucional. "Una silla pendiente de Rajoy". El cronista de la Villa es Pedro García Cuartango, que dice que "fue un día de corrillos y rumores en la Puerta del Sol, donde se jugó a las adivinanzas sobre el futuro del PP en Madrid". Al periodista le ha dicho "un pajarito que nunca me ha fallado que el elegido es José Antonio Gómez Angulo", conocido en su casa a la hora de comer. "Tiene el perfil que le gusta a Mariano Rajoy y además no parece esconder nada bajo la alfombra". ¿Y eso qué más da? Si es necesario se lo fabrican y a La Sexta vas, ya ves tu qué problema.

La Razón desmiente los rumores. "Rajoy no desmantelará Moncloa para las listas de las autonómicas". Vamos, que Soraya no va a ser. "Dos protagonistas para el Dos de Mayo. La frialdad ente Santamaría y Cospedal centró las miradas en una jornada de quinielas". Marhuenda acude a un marianólogo, Euprepio Padula, para que le haga un análisis de la situación. Ve la cosa chunga. "Me atrevo a decir que el PP está atravesando una de las peores crisis de toda su historia". "Jamás ha tenido que enfrentarse a una situación de desmembramiento como la que padece en este momento. Es una crisis de identidad en toda regla", están depres total. "De la experta mano del líder gallego depende" que lleguen o no al suicidio. Oh, amo, a ti nos encomendamos.

La Vanguardia, siempre tan pendiente de Madrid, también ilustra su portada con la foto de las dos combatientes de marras. "El 2 de Mayo muestra la crisis del PP". Dice Fernando Ónega, arriesgándose a ser destinatario de las iras femipodemitas que "es fácil pensar que en los consejos de ministros se oyen volar los cuchillos y debajo de sus faldas llevan una navaja en la liga". ¡A la pira por machista! De su negociado nos cuenta La Vanguardia que "el calendario judicial presiona a Puigdemont. Artadi gana enteros como candidata e incluso obtiene el respaldo de Esquerra". ¿Habemus Govern o seguimos en la puta anarquía? Y poco más ofrece el día.