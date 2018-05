Una delegación de Podemos País Vasco estará este viernes con los etarras en la localidad francesa de Cambo en la que pretenden celebrar un acto con fines propagandísticos para "certificar" el supuesto "fin" de la banda terrorista. A este encuentro, en cambio, no acudirán miembros de Ezker Anitza-IU por la insuficiente "autocrítica" realizada por ETA.

Desde Podemos en el País Vasco han decidido enviar a Eukene Arana, miembro de la Ejecutiva vasca del partido, y a Andeka Larrea, secretario de Comunicación de la formación de Pablo Iglesias en esa comunidad. Según el partido morado, la formación debe "estar presente en todos los espacios que supongan pasos para la consolidación de escenarios de paz y convivencia". Aunque eso, dicen, "no implica necesariamente la adhesión acrítica" al acto. Los representantes de Podemos coincidirán en Cambo, por ejemplo, con el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

Pablo Iglesias no se ha pronunciado sobre esta asistencia de miembros de su partido al acto de ETA, lo que sí ha pedido en Twitter que "la política y la normalidad sustituyan a la violencia y a la excepcionalidad es la mejor noticia. Que callen para siempre las pistolas; que hable la política".

La disolución de ETA nos alegra. Llega tarde y siguen faltando autocrítica y disculpas a todas las víctimas, pero que la política y la normalidad sustituyan a la violencia y a la excepcionalidad es la mejor noticia. Que callen para siempre las pistolas; que hable la política — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 3 de mayo de 2018

IU no va

A diferencia de Podemos, Ezker Anitza-IU no va a estar este viernes en ese acto por las "dudas" que les genera debido a la insuficiente "autocrítica" que realiza la organización terrorista. Aunque en un primer momento estaban dispuestos a asistir, finalmente han decidido no hacerlo.

En un comunicado explican que lamentan que "la desaparición no haya venido precedida por el reconocimiento del sufrimiento injusto e injustificado que ETA ha causado y, en su lugar, haya hecho una diferenciación entre víctimas, que es inaceptable".

Critican que "ETA justifique, una vez más, en su comunicado final, su historia terrorista en un supuesto visto bueno del pueblo vasco, algo que no es contrastable con la realidad, ya que nunca tuvo el apoyo mayoritario del mismo". Igualmente, manifiesta que, "tanto el comunicado sobre el daño causado como éste, hacen un flaco favor a la convivencia futura, ya que no sientan las bases para la no repetición, sino que son justificaciones de su propia existencia".