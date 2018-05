El negociador Eguiguren dice que le "trae sin cuidado" que ETA no pida perdón

El presidente del PSOE en el País Vasco, el maltratador Jesús Eguiguren, ha afirmado este viernes que el balance que hace tras la disolución de la banda terrorista ETA es que "todo ha merecido la pena" y que "se siente reconocido".

En declaraciones a la SER recogidas por Europa Press, Eguiguren ha explicado que para el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "sin las conversaciones con Arnaldo Otegi" que él mantuvo para buscar el fin de la violencia terrorista "nada de esto habría sido posible".

Por cierto que nadie le ha reprochado su condena por maltrato a su mujer, pese al feminismo del que hace ostentación la cadena amiga y la constante movilización por el caso de la Manada. Claro, que tampoco se lo han reprochado en su partido, el ultrafeminista PSOE.

"Hasta ahora no se había dicho y por tanto me siento reconocido, pero sobre todo por la gente de la calle. Es difícil que a día de hoy salga a la calle sin que alguien me pare y me de las gracias por el trabajo realizado", ha comentado.

En esta línea, ha explicado que él se ha sentido "incomprendido" por gente que estaba en su "misma trinchera" y que estando en contra del terrorismo, no compartía algunas de sus posiciones, "sin olvidar al PP", que hizo de él "un muñeco al que atacar en todo momento".

Sobre el contenido del comunicado, en el que la banda terrorista no menciona a sus víctimas, no pide perdón y se reivindica como promotora de la paz en un supuesto conflicto, Eguiguren dice que le "trae bastante sin cuidado".

"Se le ha pedido que se disuelva y que entregue las armas y parece que ha entregado las armas y se ha disuelto. Y lo que diga luego en sus comunicados ya es cosecha propia para su gente, para incautos, para un relato que esperan que les sean más agradable. No me preocupa mucho el texto", ha afirmado.

Por otra parte, Eguiguren ha apuntado que "la izquierda abertzale todavía tiene que hacer una autocrítica mayor de lo que ha sido el terrorismo" y de su "complicidad", cosa que en su opinión, "irá haciendo poco a poco". "Lo que pasa es que si nos pusiéramos a exigir autocríticas pues en fin, en la sociedad vasca ha habido mucha gente que ha mirado a otro lado, que no ha querido saber lo que ocurría y ha dejado en la soledad a los que eran perseguidos", ha destacado.

A futuro, el ex responsable de los socialistas vascos ha dicho que no cree en los relatos institucionales ni en los oficiales, "y más en el País Vasco, donde hay una mayoría nacionalista ideológica en la sociedad y en las instituciones", por lo que "en el relato que salga de ahí, matizarán o arreglarán parte de las cosas que han pasado". "Creo en el relato que surja de la literatura, del cine, de los documentales y creo que al final, será el que tiene que ser", ha añadido.

El maltratador Eguiguren no tiene empacho en decir que la sociedad vasca ya está reconciliada y "la convivencia es relativamente ejemplar", pues "desde que ETA dejó de pegar tiros, hay incidentes", entre los que ha citado el caso de Alsasua, "pero son aislados".

"Supongo que quedarán sectores en el País Vasco que mantendrán sus posiciones de odio o su rencor y en fin, que no soportarán a determinadas posiciones políticas, pero otros muchos, yo mismo, no siento ningún rencor hacia quienes me han perseguido toda la vida, ni necesito perdón ni nada de eso. Sólo quiero que acabe ETA y punto", ha zanjado.