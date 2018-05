El Mundo titula "ETA, punto y seguido", como dejando abierta la serie para una nueva temporada. Francisco Rosell ha tenido que ir corriendo al lavabo. "Los culpables de casi mil asesinatos pretenden marcharse de nuestras vidas con la cabeza bien alta y el contador criminal a cero". Y encima tienen la desfachatez de llamar "trabajo" a "la nuca perforada de Miguel Ángel Blanco o a los niños reventados en Hipercor, es difícil contener las arcadas". En su vídeo detallan un "programa político". "ETA se disuelve sin deplorar sus medios –el crimen– ni renunciar a sus fines: la independencia". Hombre, con Cataluña como ejemplo están de lo más optimistas. Federico Jiménez Losantos destaca la colaboración estelar del "sensible Rajoy". "El precio del apoyo del PNV a los presupuestos es cuádruple: la liquidación de la reforma del sistema de pensiones, el renovado pastón del Cupo, la colonización político lingüística de Navarra y la suelta de asesinos etarras". "Desde 2008 la política con respecto a la ETA ha sido la misma: negar de palabra lo que los hechos confirman. La única diferencia es que Zapatero presumía de sus fechorías y Rajoy las niega". Poli malo, poli bueno.

El País se traga la trola etarra y se la inyecta a sus lectores. "ETA desaparece entre el rechazo masivo y la admisión del fracaso". Ja. En el editorial dice que ETA no les engaña, que "está convirtiendo su inapelable derrota en una cuidadosa campaña de lavado de cara". "Quiere convertir sus crímenes en una gesta heroica que sus militantes no tuvieron más remedio que asumir. Y apunta ya que lo suyos seguirán luchando por el proyecto". El País certifica el proyecto. "ETA desaparece, empieza el futuro. Una tarea, que no es menor, es la de combatir el falso relato que pretende establecer una misión heroica que nunca fue tal, y en esto deben remar juntas todas las fuerzas de una democracia que ETA se empeño en destruir". En cuanto al acercamiento de etarras, "tiempo habrá para tratar la situación de los presos". Cuando la BBC deje de ser su plataforma propagandística, mejor a la chita callando, que pasito a pasito se hace el caminito.

ABC dice que "ETA ennegrece aún más su historia. Ignora a las víctimas, culpa a España y Francia de sus asesinatos y anuncia que ahora sus pistoleros pasarán a hacer política". Bueno, menos cuando se tomen unas copillas y les salga la vena asesina como en Alsasua. Bieito Rubido anuncia que "ETA inaugura el procés vasco". "Los etarras siguen teniendo muy presentes los acontecimientos políticos en Cataluña", y con la proetarra Uxue Barcos "ponen a Navarra en su futura agenda política". "El Estado ha disuelto a ETA y ahora ETA se marca los objetivos políticos que necesita para seguir viva en la sociedad vasca". El Estado ha acogido a ETA. Están en el Congreso, mandan en gobiernos, en ayuntamientos, y encima les ha nacido Podemos, cinco millones de votos que les animan y les arropan, ni en sus mejores sueños hubieran imaginado un final más feliz. Hermann Tertsch comenta la última algarada podemita, ahora con la excusa de la Manada. "La pesadilla que España sufre estos días con una jauría mediática y callejera lanzada con el lenguaje y el odio contra la justicia y el sentido común es una vuelta de tuerca más de esta ofensiva del neomarxismo por imponerse con nueva banderas de conveniencia. Y hacer callar, bajo amenaza de destrucción a todo aquel que ose decir la verdad inconveniente. Sea juez, periodista, político o mero ciudadano". Y luego Hughes se extraña de que "no se conoce que el ministro Catalá haya dimitido". Pero si tiene a los medios podemitas de su parte. Ferreras le critica, me dirán. Ya, pero los Ferrerólogos, que han visto al de La Sexta dándolo to, perciben que algo falla, falta pasión, falta determinación, falta la mirada lobuna, faltan golpecitos con el boli en la mesa… Tongo.

La Razón dice que "ETA se disuelve para iniciar el procés en el País Vasco". Dice Marhuenda que "no es sólo que ETA pretenda blanquear su maldita trayectoria, es que trata de mantener el liderazgo en la nueva fase del proceso separatista vasco". "La única respuesta posible ante esta amenaza, que no conviene despreciar, es la misma que ha conseguido la derrota del terrorismos: la preeminencia de la ley". Palabrería pura. Lo importante lo cuenta El Submarino. "Rivera, bajo la lupa". "En los mentideros circula el runrun de próximas revelaciones de supuestas irregularidades sobre las fuentes de ingresos de la marca naranja (…) Una y mil cábalas que circulan" y saldrán "en algún momento a la luz sin cortapisas". Jo, Albert, ¿consigues pegar ojo por las noches sabiendo que cada mañana te despertarás con una cabeza de caballo en la cama? Y esta viene con la firma de Atresmedia, la cadena de picar carne de políticos que no sean de Podemos. Cuídate, chaval, estás en peligro real con la mafia empeñada en destruirte.

La Vanguardia anuncia que la operación Elsa está a punto de caramelo. "El PDeCAT acepta a Artadi de candidata como mal menor". Finalmente Puchi ha elegido a Daisy para ejercer su ventriloquia. Tanto insistía Rajoy, que vale, si te gusta esta separatista, pues esta misma, oye, por eso no vamos a discutir.